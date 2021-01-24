Франция предложила ввести «действенные» санкции против России

18:37 24.01.2021

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за "действенные" санкции против России в связи с делом Алексея Навального, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, 25 января состоится встреча глав МИД стран ЕС, на которой участники, в том числе, обсудят арест россиянина после возвращения из Германии.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — заявил он.

Ле Дриан призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия российских силовиков на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания недопустимым "отказом от верховенства права".

В российском МИД ранее посоветовал иностранным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран.

Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных деятелей сделаны "как под копирку".