Франция предложила ввести «действенные» санкции против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за "действенные" санкции против России в связи с делом Алексея Навального, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, 25 января состоится встреча глав МИД стран ЕС, на которой участники, в том числе, обсудят арест россиянина после возвращения из Германии.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — заявил он.

Ле Дриан призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия российских силовиков на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания недопустимым "отказом от верховенства права".

В российском МИД ранее посоветовал иностранным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран.

Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных деятелей сделаны "как под копирку".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2021, 03:06
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Иву

    Втюхивать презренной нищенке? Которая к тому же вот вот сдохнет под тяжестью своей толстой ракеты?
    Очнись, едарасик!

  2. 25.01.2021, 03:01
    Гость: Ссссс!!!!!!!! Окаку

    Твой президент издевательски ответил французскому, что Навальный сам себя отравил Новичком. Че подвигло его на это хамство можно только гадать,, вроде он не пьяница и с бодуна не страдает. Но с другой стороны ему приходится столько терпеть унижений от США и даже ФРГ, вот и сорвался наш авторитарный, будучи подтопляемым со всех сторон. Если тебя зажиточного из пятикомнатной квартиры твой сосед по этажу из двушки прилюдно обхамил и унизил, что ты предпримешь в ответ? Правильно, ты поднимешь вопрос перед другими жильцами, недовольными вечными скандалами в нищей двушке, что пора и в милицию писать.
    Президенты тоже люди.
    Ну а с точки зрения политики нищих больных и к тому же не по чину наглых пинать будут всегда.
    Уж очень рожа твоя не ком иль фо.

  3. 25.01.2021, 01:36
    Гость: Красный

    Навальный конечно прав в своих рекомендациях относительно санкций, которые он озвучил в Европарламенте. До тех пор, пока Запад не начнет реально бить санкционной дубиной по олигархическим кошелькам, ничего в России не изменится. Осталось только дождаться, когда эту простую истину поймут в Евросоюзе и США.

  4. 25.01.2021, 01:33
    Гость: советский инженер

    У тебя не реальность а ирреальность. Где ты нашёл 5 000 000 000 русских в Германии? Столько нет и во всём мире, даже одного миллиарда нет. Горилки обожрался, бандюк-бандерюк? Достали уже своим враньём. Как вы нам надоели! Миллионами едете в Россию на заработки заработки и ещё вякаете.

  5. 25.01.2021, 00:30
    Гость: Не может быть

    а самый могучий забор постоили украинцы, но стоитель захватил его с собой в Америку.

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