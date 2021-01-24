Франция предложила ввести «действенные» санкции против России
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за "действенные" санкции против России в связи с делом Алексея Навального, сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, 25 января состоится встреча глав МИД стран ЕС, на которой участники, в том числе, обсудят арест россиянина после возвращения из Германии.
"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — заявил он.
Ле Дриан призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия российских силовиков на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания недопустимым "отказом от верховенства права".
В российском МИД ранее посоветовал иностранным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран.
Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных деятелей сделаны "как под копирку".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Втюхивать презренной нищенке? Которая к тому же вот вот сдохнет под тяжестью своей толстой ракеты?
Очнись, едарасик!
Твой президент издевательски ответил французскому, что Навальный сам себя отравил Новичком. Че подвигло его на это хамство можно только гадать,, вроде он не пьяница и с бодуна не страдает. Но с другой стороны ему приходится столько терпеть унижений от США и даже ФРГ, вот и сорвался наш авторитарный, будучи подтопляемым со всех сторон. Если тебя зажиточного из пятикомнатной квартиры твой сосед по этажу из двушки прилюдно обхамил и унизил, что ты предпримешь в ответ? Правильно, ты поднимешь вопрос перед другими жильцами, недовольными вечными скандалами в нищей двушке, что пора и в милицию писать.
Президенты тоже люди.
Ну а с точки зрения политики нищих больных и к тому же не по чину наглых пинать будут всегда.
Уж очень рожа твоя не ком иль фо.
Навальный конечно прав в своих рекомендациях относительно санкций, которые он озвучил в Европарламенте. До тех пор, пока Запад не начнет реально бить санкционной дубиной по олигархическим кошелькам, ничего в России не изменится. Осталось только дождаться, когда эту простую истину поймут в Евросоюзе и США.
У тебя не реальность а ирреальность. Где ты нашёл 5 000 000 000 русских в Германии? Столько нет и во всём мире, даже одного миллиарда нет. Горилки обожрался, бандюк-бандерюк? Достали уже своим враньём. Как вы нам надоели! Миллионами едете в Россию на заработки заработки и ещё вякаете.
а самый могучий забор постоили украинцы, но стоитель захватил его с собой в Америку.