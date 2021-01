Закат Америки. Эксперты называют даты гибели Соединенных Штатов

Валентин Катасонов: «Любимой темой многих американских политологов, футурологов и публицистов стал ожидаемый распад Америки на отдельные части»

Знаменитая книга Освальда Шпенглера «Закат Европы», увидевшая свет сто лет назад, до сих пор будоражит умы. Из самого названия следует, что будущее Европы весьма мрачно. Хотя буквально название книги (нем. Der Untergang des Abendlandes) можно перевести как «Закат западного мира», однако известный немецкий публицист и философ Шпенглер писал именно о Западной Европе. Соединенные же Штаты у него в значительной мере остались «за кадром». Поэтому некоторые читатели книги делали не совсем верный вывод: мол, Европа обречена, а вот у Америки есть будущее. Она, в роли великой державы, идет на смену одряхлевшему Старому Свету...

Действительно, в момент публикации «Заката Европы» начался стремительный восход Нового Света. Америка сумела извлечь максимум выгод из ослабления Европы в результате Первой мировой войны. В результате Второй мировой Америка еще более укрепилась, создала военный и долларовый фундамент послевоенной гегемонии в мире. На этом фундаменте возникла империя Pax Americana.

Казалось, что после развала СССР мир будет монополярным, гегемония США стала абсолютной. У многих возникло ощущение, что эта гегемония будет вечной. Фрэнсис Фукуяма в своей нашумевшей работе «Конец истории» поспешил зафиксировать status quo, сложившийся в начале 1990-х годов, и объявить Pax Americana вечным состоянием мира.

Многие поклонники Америки говорили и продолжают говорить, что, мол, это исключительное государство, «Новая Атлантида» (название, данное английским философом Фрэнсисом Бэконом). Пытаться сравнивать его с другими государствами, которые некогда были имперскими державами (например, Испания и Британия), мол, некорректно. По той причине, что «Новая Атлантида» создавалась по проекту. Проекту таких харизматических личностей, как Фрэнсис Бэкон и отцов-основателей Джона Адамса, Бенджамина Франклина, Александра Гамильтона, Томаса Джефферсона, Джеймса Мэдисона, Джорджа Вашингтона. Государство миссионерское, будто бы призванное существовать вечно и просвещать все народы Земли.

Однако сегодня скептики говорят с точностью до наоборот: мол, государство это искусственное, долго такие не живут, подобно тому, как все искусственно выношенные дети вне утробны матери обречены на скорую смерть... Действительно, Америка – государство молодое – через пять лет ему исполнится всего 250 лет, из них ровно половину оно занималось своими внутренними проблемами, ему было не до мессианства.

По поводу искусственности образования Америки и ее неспособности к исполнению мессианской роли еще в конце XIX века шутил английский писатель Оскар Уайльд: «Америка – единственная в мире страна, которая перешла от варварства к упадку, пропустив эпоху цивилизации».

Среди американских политиков и представителей академической науки в послевоенный период считалось моветоном подвергать сомнению тезис о вечности Pax Americana и возможном ослаблении позиций США в мире. Были, конечно, отдельные «диссиденты», но они подвергались остракизму. Если еще при Обаме и даже Трампе скептиков, ожидавших начала заката Америки было сравнительно немного, то сегодня ситуация совсем иная. В начале 2021 года после событий, связанных с волнениями прошлого лета (протесты под флагом «Black Lives Matter») и выборами президента, никто уже особо не верит в сохранение Pax Americana.

А многие вообще пессимистично смотрят на будущее США. В нем им видится реальная угроза гражданской войны с применением оружия, раскол страны на несколько частей, деградация экономики, переход контроля над страной от государства к крупнейшими цифровым корпорациям Силиконовой долины, крах доллара США и т.п.

В этой связи интересно вернуться к работам упомянутых «диссидентов». И удивиться тому, как им удалось избежать гипнотического эффекта временных успехов Америки и объективно увидеть будущее страны в кратко- и среднесрочной перспективе. Будущее, которое по аналогии с названием работы Шпенглера можно назвать «Закатом Америки».

Один из них – английский историк Пол Кеннеди (Paul Kennedy). В 1987 году он выпустил в США книгу «Экономические изменения и военные конфликты с 1500 по 2000». В то время Пол Кеннеди был профессором Йельского университета, находясь в гущу американской интеллектуальной среды. В конце восьмидесятых книгу в Америке встретили даже с одобрением, поскольку в ней предсказывался желанный многим американским политикам крах Советского Союза. На тот момент мало обращали внимание на мысль автора о том, что Америке также грозит ослабление и даже утрата статуса сверхдержавы.

В книге Пола Кеннеди ключевым было понятие «имперское перенапряжение».

Для поддержания статуса сверхдержавы государству необходима военная мощь, а для ее поддержания – большие бюджетные расходы. Но если страна длительное время тратит на военные цели более 10%, она неизбежно в долгосрочной перспективе начинает слабеть экономически. 10% – максимум.

Если у страны есть другие «системные сложности», то барьер, по мнению П. Кеннеди, может составлять 5%. Советский Союз – типичный пример такой «перенапряженной империи». В последние годы существования СССР, по некоторым оценкам, военные расходы советского государства доходили до 20% ВВП. Что касается США, то после окончания «холодной войны», как отмечали комментаторы книги П. Кеннеди, у Америки якобы исчезла угроза «имперского перенапряжения». Действительно, военные расходы США в 1990-е годы стали снижаться. Если не в абсолютном, то в относительном выражении (как доля всех бюджетных расходов и как доля в ВВП). Пола Кеннеди стали высмеивать как «алармиста», а его книгу – как неудачное подражание работе Шпенглера «Закат Европы».

Но уже в XXI веке Вашингтон опять увидел внешние угрозы – прежде всего со стороны России и Китая. И стал наращивать свои военные расходы. При президенте Билле Клинтоне (конец 1990-х гг.) военные расходы были на уровне 270-280 млрд долл. А вот военный бюджет на 2021 год уже равен 740 млрд долл. На сегодняшний день у них доля военных расходов в ВВП находится в районе 4% ВВП. Вроде бы нагрузка не смертельная. Но в то время, когда П. Кеннеди писал свою книгу, и валовой внутренний продукт (ВВП) у США был существенно иным. За более чем три десятилетия доля реальной экономики в ВВП упала примерно в два раза, составляя сегодня немного более 20%. Остальное – разные услуги.

Если скорректировать оценки с учетом сильного «разбавления» ВВП разными услугами, то сегодняшние США приближаются к критичной отметке «имперского перенапряжения». Ситуация усугубляется в связи с тем, что П. Кеннеди называет «системные сложности». Это вызванный так называемой пандемией коронавируса экономический кризис, а также социальные волнения в стране.

На рубеже XX-XXI вв. в Америке неожиданно появляется целая плеяда интеллектуалов – «диссидентов», которые начинают обсуждать тему возможного «заката» Pax Americana. Среди них оказался даже прославлявшийся официальным Вашингтоном Фрэнсис Фукуяма (за его «Конец истории»). В 1999 году из-под его пера вышла книга «Великий разрыв» (The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order). В работе уже звучит тревога за будущее Америки. Хотя полная и детальная картина краха Америки, да еще точно датированного, у Фукуямы в «Великом разрыве» не нарисована. Имеются лишь отдельные штрихи апокалиптического будущего.

В 2002 году свет увидела книга известного американского политика и публициста Патрика Бьюкенена «Смерть Запада». В этой книге автор писал, что «смерть» западной цивилизации начнется с США. В этом же ряду работы известного американского социолога и политолога Самюэля Хантингтона (того самого, который написал «Столкновение цивилизаций»). В 2004 году он выпустил книгу «Кто мы?». Взгляд этого автора на будущее США также весьма пессимистичен.

Все три названных выше автора с прискорбием сообщили, что из Нового Света так и не получилось обещанного «плавильного котла», который сумеет переварить разные народы и этносы, превратив их в новую историческую общность под названием «американский народ». Вместе с тем изначальная цивилизация Америки, базировавшаяся на англосаксонской, или протестантской культуре, стала стремительно размываться другими культурами, которые привносились иммигрантами. Кстати, эта мысль сформулирована в полном названии упомянутой выше книги Патрика Бьюкенена: «Смерть Запада: как умирающее население и вторжения иммигрантов подвергают опасности нашу страну и цивилизацию».

Любимой темой многих американских политологов, футурологов и публицистов стал ожидаемый распад Америки на отдельные части. Об этом сценарии писали известный политолог профессор Стивен Коэн, дипломат и историк Джордж Кеннан, журналист Пол Старобин и др.

Например, Джордж Кеннан прогнозировал распад США вслед за распадом СССР. В книге 1993 года «Вокруг скалистого холма: личная и политическая философия» он писал, что США превратились в «страну-чудовище», которое страдает от набухшей бюрократии и «гордыни неоправданного размера». По его мнению, жизнь была бы устроена намного лучше, если бы США «были децентрализованы в нечто вроде дюжины составляющих республик».

А вот мнение Пола Старобина, которое он изложил в вышедшей в 2009 году книге «После Америки: рассказы о грядущем глобальном веке». Автор считает, что уже давно происходит недопустимое вмешательство центральной власти в дела штатов. Необходимо, по его мнению, восстановление конфедеративного устройства, как это было при создании США. Старобин предлагает рассмотреть вариант избавления США от «высокопоставленного самодержавия из Вашингтона» и превращения Америки в собрание автономных региональных республик, отражающих экономические и культурные особенности регионов. По его мнению, это будет означать благоприятное для Соединённых Штатов возвращение к «творческим истокам».

Особо следует выделить ту группу авторов, которые не просто предрекают «закат» Америки, а при этом называют конкретные даты и сроки. В эту группу можно включить уже упоминавшегося Патрика Бьюкенена. После нашумевшей книги «Смерть Запада» в 2011 году он написал работу «Самоубийство сверхдержавы». В новой книге (которая, кстати, переведена на русский язык и издана у нас в 2016 г.) Бьюкенен уже намного конкретнее прописал сценарий гибели Америки и на этот раз назвал дату эту события – 2025 год.

Еще более удивительна книга такого американского «пророка», как Томас У. Читтам. Книга называется «Вторая гражданская война: грядущий крах Америки». Опубликована в 1996 году. Я об авторе и книге уже писал. Еще четверть века назад Томас Читтам предрек, что в Америке начнется гражданская война. И назвал конкретную дату – 2020 год.

Нельзя не упомянуть профессора истории в университете Висконсина Альфреда Маккоя. В 2012 году он опубликовал книгу «Бесконечная империя». В ней приводятся четыре сценария, по которым будут жить США и мир. Но для Америки любой из сценариев заканчивается одинаково: закат Америки между 2020 и 2025 годами. «Американский век закончится в молчании», – образно выразился профессор.

Можно также упомянуть американского ученого русского происхождения Петра Валентиновича Турчина (приехал в США с родителями в 70-е годы прошлого века). В 2013 году он в соавторстве опубликовал работу «Война, пространство и эволюция сложных обществ Старого Света». Используя математические модели «вековых» социально-демографических циклов, он пришел к выводу, что Америку накроет очень серьезный кризис в 2020 году.

В группу таких «точных пророков» следует включить и некоторых авторов, не являющихся американцами. Например, известного норвежского профессора, социолога Йохана Галтунга. Этого 90-летнего профессора называют «норвежским пророком». Так, он с упреждением в десять лет предсказал распад Советского Союза. Без малого двадцать лет назад Галтунг сказал, что Америка погибнет как империя. И падение Pax Americana начнётся в 2020 году, а к 2025 году она полностью потеряет статус сверхдержавы. Норвежец утверждает также, что утрата международного авторитета США будет сопровождаться «ростом фашистских настроений» в этой стране. Мысли на этот счет он изложил в книге 2009 года «Падение империи США – что далее?». В Америке норвежца по понятным причинам не любят. За резкую критику американского капитализма и империализма его называют «скрытым коммунистом».

Завершу обзор «пророческих предсказаний» об Америке известным французским экономистом, политиком и писателем Жаком Аттали, «серым кардиналом» последних президентов Франции, начиная с Миттерана. На фоне других авторов Жак Аттали выделается тем, что он не просто интеллектуал, а персона, принадлежащая к мировой элите. При этом в отличие от многих фигур мировой элиты очень откровенен и публичен. Автор примерно 70 книг, большой любитель давать интервью. В контексте обсуждаемой темы нас особенно интересует изданная в 2006 году книга «Краткая история будущего». Книга представляет собой прогноз мирового развития на перспективу примерно в полвека.

Аттали утверждает, что в 2025 году разразится «небывалый экономический кризис», который «приведет к абсолютному поражению Америки на ее собственной территории – к решительному концу господства доллара и истощению геополитической мощи США».

Падение Америки не будет одномоментным. Процесс растянется до 2035 года. Нет, Америка не исчезнет с карты Земли, она перестанет управлять другими. К тому моменту она станет просто крупным государством наряду примерно с десятком других такого же калибра. Гегемона, сверхдержавы не будет. А ее отсутствие попытаются компенсировать крупнейшие транснациональные корпорации (ТНК). В первую очередь, американские ИТ-корпорации. Крупным (или даже крупнейшим) субъектом на мировой арене станет альянс GAFA. За этой аббревиатурой скрываются названия четырех крупных американских корпораций: Google, Apple, Facebook, Amazon.

Согласно неоднократным признаниям Жака Аттали, многие его работы представляют собой не просто беспристрастный прогноз будущих событий под влиянием разных «объективных факторов». Нет, он занимается «конструированием будущего» и полагает себя и своих «покровителей» важным «субъективным фактором», способным влиять на события будущего. И книгу «Краткая история будущего» следует воспринимать как некую «дорожную карту», составленную автором в интересах своих высокопоставленных «покровителей» (о них я говорить сейчас не буду, это тема отдельного разговора).

Судя по всему, Жак Аттали и его «покровители» делали и будут делать все возможное для того, чтобы ускорить «закат» Америки. В «Краткой истории будущего» этот «закат» – лишь первый этап плана, рассчитанного на полвека. За ним последует еще четыре этапа. Последний – полное и окончательное установление власти мировой элиты на планете.

Результатами выборов и президентом Джо Байденом Жак Аттали вполне доволен. Хотел бы обратить внимание на интервью, которое Жак Аттали в самом конце прошлого года дал мексиканскому информационному агентству Confabulario. Особенно важен следующий пассаж. Аттали обратился к своей книге «Краткая история будущего» и напомнил основные этапы, которые человечеству предстоит пройти в ближайшие полвека. Он повторил, что в его схеме краткой истории будущего первым этапом является закат Америки как великой державы. И сказал, что этот этап уже завершен. Эти слова были сказаны им 26 декабря, т.е. даже до окончательного решения о победителе в президентских выборах 3 ноября 2020 года. Итак, «закат Америки» происходит с опережением графиков. И явно с помощью «субъективного фактора».