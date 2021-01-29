С 1 февраля Белоруссия повысит стоимость транзита российской нефти на 6,6%

14:27 29.01.2021

С 1 февраля текущего года тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии будет повышен на 6,6%. Об этом сообщается на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

«В прошлом году наблюдалось снижение объемов транзита нефти по сравнению с запланированным уровнем. Это повлияло на объем получаемой выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба". <...> Для компенсации недополученных доходов в целом за 2020 год ОАО "Гомельтранснефть Дружба" было предложено осуществить в 2021 году увеличение тарифов на услуги по транспортировке нефти на 24,5%», - говорится в сообщении ведомства.

В МАРТ также рассказали, что «ввиду отсутствия заинтересованности у российской стороны в компенсации недополученных доходов ОАО "Гомельтранснефть Дружба", взаимоприемлемого решения относительно роста тарифов не удалось достичь ни между транспортирующими организациями, ни на уровне уполномоченных органов». «В этой связи расчет процента роста рассматриваемых тарифов осуществлен в соответствии с гарантированным механизмом установления тарифов на услуги по транспортировке нефти, предусмотренным Методикой: среднегодовой индекс потребительских цен на 2021 год, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенный не более чем на 3 процентных пункта», - пояснили в ведомстве.