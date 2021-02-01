В Мьянме военные захватили власть

Мьянма

Военные Мьянмы захватили власть в стране и объявили чрезвычайное положение сроком на один год, сообщает Associated Press.

Отмечается, что военные задержали правительственных лидеров и заявили о переходе власти под их контроль, объяснив свои действия неспособностью правительства должным образом отреагировать на заявления военных о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах.

В результате госпереворота, государственную власть в стране получил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве.

По сообщению агентства, в столице Мьянмы - Нейпьидо - не работает интернет и телефонная связь.

Недовольство военных вызвали результаты выборов, согласно которым победу одержала "Национальная лига за демократию", получив 396 из 476 мест в парламенте. Поддерживаемая военными "Союзная партия солидарности и развития" получила только 33 места. Военные заявили о фальсификациях выборов, однако избирательная комиссия заявляла, что доказательств мошенничеств нет.

На минувшей неделе главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаинг, которые правили Мьянмой в течение пяти десятилетий, заявил, что конституциая "может быть отменена, если законы не будут должым образом исполняться".

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