Япония намерена продолжать переговоры с РФ на основе договоренностей 2018г.
Токио будет продолжать вести переговоры с Россией по вопросу принадлежности южных Курильских островов на основе договоренностей, достигнутых в 2018 году на саммите в Сингапуре, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
В своем видеообращении Суга подчеркнул, что его кабмин «твердо опирается на достигнутые на саммите (Япония — Россия) в Сингапуре договоренности в 2018 году и будет неуклонно продолжать вести переговоры на их основе».
Премьер также выразил сожаление, что между Россией и Японией так и не был подписан мирный договор, пишет РБК.
В ноябре 2018 года в Сингапуре прошел саммит Россия — АСЕАН, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин. Во время саммита в числе прочих обсуждался вопрос принадлежности Курильских островов. По итогам встречи в Сингапуре Путин и прежний премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о заключении мирного договора. Абэ также утверждал, что Россия и Япония решат территориальный спор на основе доверия между странами.
7 февраля в Японии отмечается День северных территорий, так в стране называют оспариваемые Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова группы Хабомаи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
придурки еще бы 1905 год вспомнили.
Нам вполне достаточно 1945-го.
Там есть подпись японцев? Есть.
Тогда всем в сад...
Японцы перешли на принцип «о.Фёдора», вымогавшего стулья у инженера измором. Так же коллективно и сбрендят.
Статья 67
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А нам не положено знать. Дядя Вова договаривается сам и ни перед кем не отчитывается.
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