Япония намерена продолжать переговоры с РФ на основе договоренностей 2018г.

Токио будет продолжать вести переговоры с Россией по вопросу принадлежности южных Курильских островов на основе договоренностей, достигнутых в 2018 году на саммите в Сингапуре, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. 

В своем видеообращении Суга подчеркнул, что его кабмин «твердо опирается на достигнутые на саммите (Япония — Россия) в Сингапуре договоренности в 2018 году и будет неуклонно продолжать вести переговоры на их основе».

Премьер также выразил сожаление, что между Россией и Японией так и не был подписан мирный договор, пишет РБК.

В ноябре 2018 года в Сингапуре прошел саммит Россия — АСЕАН, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин. Во время саммита в числе прочих обсуждался вопрос принадлежности Курильских островов. По итогам встречи в Сингапуре Путин и прежний премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о заключении мирного договора. Абэ также утверждал, что Россия и Япония решат территориальный спор на основе доверия между странами.

7 февраля в Японии отмечается День северных территорий, так в стране называют оспариваемые Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова группы Хабомаи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.02.2021, 18:34
    Гость: Эти

    придурки еще бы 1905 год вспомнили.
    Нам вполне достаточно 1945-го.
    Там есть подпись японцев? Есть.
    Тогда всем в сад...

  2. 07.02.2021, 18:33
    Гость: Иван Иваныч

    Японцы перешли на принцип «о.Фёдора», вымогавшего стулья у инженера измором. Так же коллективно и сбрендят.

  3. 07.02.2021, 17:53
    Гость: А вы читали конституцию?

    Статья 67

    2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются <*>.

  4. 07.02.2021, 17:16
    Гость: retvizan

    А нам не положено знать. Дядя Вова договаривается сам и ни перед кем не отчитывается.

  5. 07.02.2021, 16:21
    Гость: Виктор

    Если вы, самураи, не хотите снова лететь наземь под напором стали и огня, потерять Хоккайдо, то успокойтесь! Незыблимость границ России закреплена в Конституции России 2020 года! Можно только расширять границы России.

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