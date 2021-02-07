Япония намерена продолжать переговоры с РФ на основе договоренностей 2018г.

14:29 7.02.2021

Токио будет продолжать вести переговоры с Россией по вопросу принадлежности южных Курильских островов на основе договоренностей, достигнутых в 2018 году на саммите в Сингапуре, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

В своем видеообращении Суга подчеркнул, что его кабмин «твердо опирается на достигнутые на саммите (Япония — Россия) в Сингапуре договоренности в 2018 году и будет неуклонно продолжать вести переговоры на их основе».

Премьер также выразил сожаление, что между Россией и Японией так и не был подписан мирный договор, пишет РБК.

В ноябре 2018 года в Сингапуре прошел саммит Россия — АСЕАН, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин. Во время саммита в числе прочих обсуждался вопрос принадлежности Курильских островов. По итогам встречи в Сингапуре Путин и прежний премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о заключении мирного договора. Абэ также утверждал, что Россия и Япония решат территориальный спор на основе доверия между странами.

7 февраля в Японии отмечается День северных территорий, так в стране называют оспариваемые Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова группы Хабомаи.