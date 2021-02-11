В Белоруссии предложили создать комиссию для изменения Конституции

13:06 11.02.2021

Создание конституционной комиссии по подготовке в 2021 году изменений в Конституцию предусмотрено проектом резолюции проходящего в Минске Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом говорится в проекте документа, пишет ТАСС.

Предложения по изменению Основного закона должны быть разработаны в этом году представителями госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и соцсферы, а позже вынесены на всенародное обсуждение и республиканский референдум. Среди поступивших предложений — «перераспределение полномочий между госорганами, усиление роли партий, поддержка созидательных инициатив гражданского общества, разработка программы патриотического воспитания и утверждение духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа».

Как ожидается, резолюция в семидневный срок после принятия делегатами Всебелорусского народного собрания будет направлена президенту Александру Лукашенко для рассмотрения и принятия необходимых решений.

Решение о внесении изменений в Конституцию белорусский лидер принял на фоне многомесячных протестов после своего переизбрания. Лукашенко тогда поддержал Владимир Путин. На этой неделе Кремль анонсировал скорую встречу двух президентов. Дата пока не объявлена.