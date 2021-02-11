В Белоруссии предложили создать комиссию для изменения Конституции
Создание конституционной комиссии по подготовке в 2021 году изменений в Конституцию предусмотрено проектом резолюции проходящего в Минске Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом говорится в проекте документа, пишет ТАСС.
Предложения по изменению Основного закона должны быть разработаны в этом году представителями госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и соцсферы, а позже вынесены на всенародное обсуждение и республиканский референдум. Среди поступивших предложений — «перераспределение полномочий между госорганами, усиление роли партий, поддержка созидательных инициатив гражданского общества, разработка программы патриотического воспитания и утверждение духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа».
Как ожидается, резолюция в семидневный срок после принятия делегатами Всебелорусского народного собрания будет направлена президенту Александру Лукашенко для рассмотрения и принятия необходимых решений.
Решение о внесении изменений в Конституцию белорусский лидер принял на фоне многомесячных протестов после своего переизбрания. Лукашенко тогда поддержал Владимир Путин. На этой неделе Кремль анонсировал скорую встречу двух президентов. Дата пока не объявлена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
предложила?
Главное не брать в комиссию представителей богом избранного народа и торгашей.Иначе от белорусской промышленности ничего не останется.
Однозначно Лукашенко принял политику "ждуна" по примеру Кремля. Неужели нужно столько времени чтобы изменить конституцию РБ. Он наверно не в курсе что ельцинскую конституцию РФ приняли за неделю,а в прошлом году ее изменения буквально за несколько месяцев и задержка произошло только из-за эпидемии ковида. Чем раньше примут новую конституцию,то тем раньше затихнут протесты хотя это не факт. Если новая ее редакция будет носить социально-справедливый характер,то никакие внешние силы не смогут раскачать Белоруссию даже без Батьки.