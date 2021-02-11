Лукашенко назвал условия своего ухода из власти

17:40 11.02.2021

Во время Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил, что покинет пост президента если будут соблюдены такие условия, как порядок и отсутствие протестов. Еще одним условием он назвал гарантии безопасности для своих сторонников.

«Главное мое условие исхода из власти - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие. Второе условие - если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас - из сторонников нынешнего президента - упасть не может», - сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы ВНС было конституционным органом и «если общественный договор [который будет заключен] будет нарушен, вся власть будет у Всенародного собрания».