Лукашенко назвал условия своего ухода из власти

Во время Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил, что покинет пост президента если будут соблюдены такие условия, как порядок и отсутствие протестов. Еще одним условием он назвал гарантии безопасности для своих сторонников.

«Главное мое условие исхода из власти - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие. Второе условие - если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас - из сторонников нынешнего президента - упасть не может», - сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы ВНС было конституционным органом и «если общественный договор [который будет заключен] будет нарушен, вся власть будет у Всенародного собрания».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.02.2021, 23:53
    Гость: Бернард Шоу

    -Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть.

  3. 11.02.2021, 22:30
    Гость: Гы-гы- пример обратного Судьба Януковича.

    И чем плоха судьба Януковича?
    ВВП помог ему и его любовнице перебраться в Россию, вскоре у них тут родился сын. Живут в России, горя не знают.

  4. 11.02.2021, 22:27
    Гость: торгуется.....

    - если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас - из сторонников нынешнего президента - упасть не может»

    Читать полностью: https://www.km.ru/world/2021/02/11/aleksandr-lukashenko/885535-lukashenko-nazval-usloviya-svoego-ukhoda-iz-vlasti==================
    А об этом, Александр Рыгоровыч, надо было думать раньше. Как некоторые...

  5. 11.02.2021, 21:39
    Гость: Алесь

    Для школоты, зачастую великовозрастной, позорнее смерти на кресте не было, ан, видите, как вышло.

Все комментарии (12)
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