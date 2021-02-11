Лукашенко назвал условия своего ухода из власти
Во время Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил, что покинет пост президента если будут соблюдены такие условия, как порядок и отсутствие протестов. Еще одним условием он назвал гарантии безопасности для своих сторонников.
«Главное мое условие исхода из власти - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие. Второе условие - если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас - из сторонников нынешнего президента - упасть не может», - сказал белорусский лидер.
При этом Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы ВНС было конституционным органом и «если общественный договор [который будет заключен] будет нарушен, вся власть будет у Всенародного собрания».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мне казалось, народ избирает президента, а он амператор....
-Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть.
И чем плоха судьба Януковича?
ВВП помог ему и его любовнице перебраться в Россию, вскоре у них тут родился сын. Живут в России, горя не знают.
- если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас - из сторонников нынешнего президента - упасть не может»
Читать полностью: https://www.km.ru/world/2021/02/11/aleksandr-lukashenko/885535-lukashenko-nazval-usloviya-svoego-ukhoda-iz-vlasti==================
А об этом, Александр Рыгоровыч, надо было думать раньше. Как некоторые...
Для школоты, зачастую великовозрастной, позорнее смерти на кресте не было, ан, видите, как вышло.