В Китае запретили трансляцию BBC World News
Власти Китая запретили вещание телеканала BBC World News на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Главного управления радио и телевидения КНР.
Сообщается, что данное решение было принято по причине не соответствия этого СМИ требованиям вещания в Китае в качестве иностранного канала.
В частности, СМИ обвинили в нарушении законов "Об управлении радио и телевидением" и" Правила управления вещанием зарубежных спутниковых телеканалов", а также требования к правдивости и беспристрастности подаваемого материала. Таким образом, власти Китая заявили, что телеканал "наносит ущерб национальным интересам Китая, подрывает национальное единство КНР".
В связи с этим ведомство не приняло заявку телеканала на вещание в новом году.
Как пишет "Интерфакс", данное решение со стороны Пекина было принято спустя несколько дней после того, как власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание из-за того, что его контролирует Компартия Китая.
Мминистр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение властей Китая "неприемлемым ограничением свободы слова".
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Как пишет "Интерфакс", данное решение со стороны Пекина было принято спустя несколько дней после того, как власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание из-за того, что его контролирует Компартия Китая.
Мминистр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение властей Китая "неприемлемым ограничением свободы слова".
"Вы не понимаете, это другое".
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Молодцы китайцы с размаху с ноги по щам бриттам. Потерять 1,5 млрд. человек на рекламном рынке - это не жалкое население мелкобритании.
Бу-га-га...
Надеюсь Министра иностранных дел Великобритании послали...?