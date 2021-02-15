ВТО впервые возглавит женщина из Нигерии

22:30 15.02.2021

Уроженка Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала была избрана на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО).

Она станет первой женщиной, которая возглавит данную организацию.

Свои обязанности Оконджо-Ивеала начнет исполнять 1 марта 2021 года, а занимать данный пост она будет до 31 августа 2025 года.

Оконджо-Ивеала в 1973 году поступила в Гарвардский университет, а затем защитила докторскую диссертацию по региональной экономике и развитию в Массачусетском технологическом институте. 25 лет она работала во Всемирном банке в качестве экономиста по вопросам развития, с 2007 по 2011 год была его управляющим директором, сообщает РБК.

Также она возглавляла совет директоров партнерства частных и правительственных организаций Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), целью которого является увеличение доступности детской вакцинации в бедных странах.

В альянсе GAVI участвуют, в том числе, правительства некоторых развитых стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, компании-разработчики и производители вакцин из разных стран, исследовательские и технические агентства, общественные организации, различные фонды, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс и других филантропов.