Карабах планирует сделать русский язык официальным
В Национальное собрание непризнанной Нагорно-Карабахской республики внесли законопроект о признании русского языка официальным наряду с армянским, сообщает РИА Новости.
В проекте поправок к закону "О языке" поясняется, что официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки.
Документ предусматривает, что делопроизводство в республике будет вестись на армянском, а в случае необходимости — и на русском языке. Также будет поощряться выпуск печатных изданий, учебников, пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы на двух языках.
Авторы законопроекта объясняют введение второго официального языка необходимостью формирования новой повестки с учетом "культурных, военных, экономических отношений" между Нагорным Карабахом и Россией, исторической памяти и того, что для многих жителей республики русский — второй язык.
Они отмечают, что данный шаг создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах и будет способствовать развитию отношений в правовых рамках.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну вот ответ всем русофобам. Там где русские миротворцы, там народы начинают выздоравливать. И их ждёт развитие
На турецкую карту не мешало бы посмотреть русфантикам. Там Армения маленькая точка , зато Поволжъе и Сев.Кавказ с Крымом. хорошо просматриваются
Если исключить три столицы Закавказья и то символически. В Карабахе всегда лучше говорили на русском, чем в трёх республиках и в Карабахе всегда помнили про Исраэля Ори и кому присегали мелики (князья) Карабаха и Всего Сюника (Сисиан ,Горис, Мегри,Кашатаг,Каравачар и т.д.)
Ну, вот и армяне начинают умнеть! Пусть ещё на показанную недавно карту "предполагаемого турецкого влияния" к 2050 году почаще смотрят. Умных станет значительно больше.
что???? это надо понимать, как желание сесть на дотацию из России...?
не нужно, лучше отдать их азерботам.