Карабах планирует сделать русский язык официальным

09:52 17.02.2021

В Национальное собрание непризнанной Нагорно-Карабахской республики внесли законопроект о признании русского языка официальным наряду с армянским, сообщает РИА Новости.

В проекте поправок к закону "О языке" поясняется, что официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки.

Документ предусматривает, что делопроизводство в республике будет вестись на армянском, а в случае необходимости — и на русском языке. Также будет поощряться выпуск печатных изданий, учебников, пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы на двух языках.

Авторы законопроекта объясняют введение второго официального языка необходимостью формирования новой повестки с учетом "культурных, военных, экономических отношений" между Нагорным Карабахом и Россией, исторической памяти и того, что для многих жителей республики русский — второй язык.

Они отмечают, что данный шаг создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах и будет способствовать развитию отношений в правовых рамках.