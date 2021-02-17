Карабах планирует сделать русский язык официальным

В Национальное собрание непризнанной Нагорно-Карабахской республики внесли законопроект о признании русского языка официальным наряду с армянским, сообщает РИА Новости.

В проекте поправок к закону "О языке" поясняется, что официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки. 

Документ предусматривает, что делопроизводство в республике будет вестись на армянском, а в случае необходимости — и на русском языке. Также будет поощряться выпуск печатных изданий, учебников, пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы на двух языках.

Авторы законопроекта объясняют введение второго официального языка необходимостью формирования новой повестки с учетом "культурных, военных, экономических отношений" между Нагорным Карабахом и Россией, исторической памяти и того, что для многих жителей республики русский — второй язык.

Они отмечают, что данный шаг создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах и будет способствовать развитию отношений в правовых рамках.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 16:32
    Гость: Иван Иваныч

    Ну вот ответ всем русофобам. Там где русские миротворцы, там народы начинают выздоравливать. И их ждёт развитие

  2. 17.02.2021, 16:12
    Гость: Ой

    На турецкую карту не мешало бы посмотреть русфантикам. Там Армения маленькая точка , зато Поволжъе и Сев.Кавказ с Крымом. хорошо просматриваются

  3. 17.02.2021, 15:02
    Гость: Армянин

    Если исключить три столицы Закавказья и то символически. В Карабахе всегда лучше говорили на русском, чем в трёх республиках и в Карабахе всегда помнили про Исраэля Ори и кому присегали мелики (князья) Карабаха и Всего Сюника (Сисиан ,Горис, Мегри,Кашатаг,Каравачар и т.д.)

  4. 17.02.2021, 14:59
    Гость: Русфанат

    Ну, вот и армяне начинают умнеть! Пусть ещё на показанную недавно карту "предполагаемого турецкого влияния" к 2050 году почаще смотрят. Умных станет значительно больше.

  5. 17.02.2021, 14:19
    Гость: личный опыт

    что???? это надо понимать, как желание сесть на дотацию из России...?
    не нужно, лучше отдать их азерботам.

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