Британия призовет ООН принять резолюцию о прекращении огня для вакцинации

Британия в среду выступит с инициативой принятия резолюции, в которой СБ ООН призовет страны, вовлеченные в конфликты, договориться о прекращении огня, чтобы дать возможность осуществить вакцинацию населения от COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Речь будет идти в первую очередь о таких странах, как Йемен, Южный Судан, Сомали и Эфиопия.

"У нас есть моральный долг действовать и стратегическая необходимость объединиться, чтобы победить этот вирус", - говорится заявлении Великобритании.

Великобритания также намерена призвать членов ООН объединиться для обеспечения справедливого доступа к вакцинам, предупредив, что новые варианты вируса будут распространяться в тех местах, где люди не были вакцинированы, потенциально угрожая остальному миру новыми волнами инфекции.

Отмечается, что позицию Великобритании планирует поддержать Мексика, которая также выразит озабоченность по поводу неравного доступа к вакцинам в мире. 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.02.2021, 12:15
    Гость: - Владимир Ильич, участники кронштадтского мятежа

    арестованы. Что с ними делать?
    — Расстрелять! Но перед расстрелом напоить чаем. И непременно горячим!

  4. 17.02.2021, 09:39
    Гость: Хофманова

    Как вакцинация не выгодна капиталистам зарабатывающим на войне. Будут противиться вакцинации.Подключат либералов,чтобы те агитировали не вакцинироваться.

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© KM.RU, Алексей Белкин
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