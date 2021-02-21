США пригрозили ответить на «кибератаки» из России не только санкциями

20:54 21.02.2021

Соединенные Штаты могут ответить на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, причем набор мер будет включать не только санкции. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

По его словам, разведывательное сообщество должно провести работу по определению причастных и масштаба ущерба. "Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", - приводит слова Салливана ТАСС.

"Реагирование на ряд таких действий требует более всеобъемлющего набора инструментов. Вот что администрация США намерена сделать", - отметил Салливан.

Россия ранее неоднократно на самом высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также о вмешательстве в американские избирательные процессы.