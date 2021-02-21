США пригрозили ответить на «кибератаки» из России не только санкциями

Соединенные Штаты могут ответить на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, причем набор мер будет включать не только санкции. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

По его словам, разведывательное сообщество должно провести работу по определению причастных и масштаба ущерба. "Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", - приводит слова Салливана ТАСС.

"Реагирование на ряд таких действий требует более всеобъемлющего набора инструментов. Вот что администрация США намерена сделать", - отметил Салливан. 

Россия ранее неоднократно на самом высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также о вмешательстве в американские избирательные процессы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.02.2021, 23:14
    Гость: АлексейВ

    Так и есть. Пиндоссия сошла с ума. Ничего они делать не будут и не могут даже если допустить что все что они говорят правда.

    Россия если бы хотела могла бы давно свалить Америку. Особенно сейчас. Но все дело в том что и наши в эту игру играют. Маски, прививки, новые вирусы. Такое впечатление что миром таки правит Билл Гейтс.
    Ведь что в США что в РФ, или Европе одни и те же ходы используются. Другое дело, что Россия и ее народ это отвергает все и понимает в чем дело..

    Кибер атаки на всякие закрытые объекты невозможны. Они в не доступа сети... Там своя сеть. А так если кто то производит DOS атаки на сайты гос учереждений США так это могут быть просто подростки или просто злые на Америку люди, ведь реально то есть за что...

  2. 21.02.2021, 22:33
    Гость: фёдор

    Анекдот, это конечно весело,но Америка не намерена терять деньги и обязательно предъявит счёт и ей не требуется что то кому то доказывать вы должны уже это понять.

  3. 21.02.2021, 21:47
    Гость: IgS

    вспомнил почему-то анекдот про кума и куму гуляющих по лесу. тот все обещал приставать начать да так и не начал только грозился. ну... вообщем ... кума осерчала.

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