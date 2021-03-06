СМИ узнали о тайной взаимной высылке дипломатов России и Франции

МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Париж и Москва в условиях секретности выслали дипломатов на фоне обвинений в шпионаже в конце 2020 года.

По данным французской газеты Les Echos, одного из сотрудников экономической службы посольства России во Франции "поймали на шпионаже". Позже его выслали из страны, пишет РБК. Россия предприняла ответные действия и выслала одного из сотрудников экономического отдела посольства Франции в России.

Министерство иностранных дел России не комментирует данную публикацию. "Не комментируем", - сказали ТАСС  в российском дипведомстве. Комментарий МИД Франции пока также получить не удалось.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.03.2021, 19:01
    Гость: streamer

    Выступая на форуме "Россия зовет!" 20.11.2019, Владимир Путин объяснил, почему Россия не добывает сланцевую нефть, тем, что существующая технология добычи недостаточно экологична, и надо подождать, пока не появятся новые способы: "Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом - цап-царап. Или задешево купим".
    А вот так "цап-царап" выглядит на практике.
    Таки-да - "Россия зовет!"

  2. 06.03.2021, 18:08
    Гость: Ты больше не ширяся индийской вакцыной

    А то пургу гонишь. Как диктатура могла уговорить демократию?

  3. 06.03.2021, 13:35
    Гость: охотник за бакланами

    Ничего удивительного, шпионаж в Европе и США со стороны РФ, будет только нарастать, создавая ещё большую, мировую напряжённость.
    Вероятно что Москва уговорила Париж, о тайной секретности высылки дипломатов, чтобы утаить причину самой высылки.
    Потому как утайки, тайны, секретности, присущи странам с диктатурой правления.

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