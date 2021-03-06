СМИ узнали о тайной взаимной высылке дипломатов России и Франции

12:57 6.03.2021

Париж и Москва в условиях секретности выслали дипломатов на фоне обвинений в шпионаже в конце 2020 года.

По данным французской газеты Les Echos, одного из сотрудников экономической службы посольства России во Франции "поймали на шпионаже". Позже его выслали из страны, пишет РБК. Россия предприняла ответные действия и выслала одного из сотрудников экономического отдела посольства Франции в России.

Министерство иностранных дел России не комментирует данную публикацию. "Не комментируем", - сказали ТАСС в российском дипведомстве. Комментарий МИД Франции пока также получить не удалось.