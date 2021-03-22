МИД РФ сообщил об отказе США от открытой беседы Путина с Байденом
Соединенные Штаты отказались от предложения российского лидера Владимира Путина провести открытую дискуссию с президентом США Джо Байденом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента Владимира Путина о проведении разговора с президентом Джо Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», — сообщили в министерстве.
Как заявили в МИД, в результате Штаты упустили «еще одну возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях». Ведомство возложило всю ответственность за игнорирование дискуссии на США.
На прошлой неделе на телеканале ABC вышло интервью президента Джо Байдена, в котором он положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Через день после этого российский лидер сначала ответил на обвинения дразнилкой «кто обзывается, тот сам так и называется», а затем предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Да потому что он знает что Бидон в силу своей старческой дряхлости не может участвовать в прямых и открытых дебатах ..."
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А управлять государством ему дряхлость не мешает? Ну вы и навыбирали! Или это опять - русские хакеры?
И на пеньках!И в багажниках!Демократия -она такая загадочная!
А в результате -кладбищинское обнуление и никакой движухи.Это даже не брежневский застой!Короче Байден-полное чмо.
тогда правильно так: проффесор
за 20 лет своего правления ВВП ни разу не участвовал ни в каких дебатах Не принимал участия ни в одной открытой дискуссии С чего это он вдруг изменил своему правилу Чего это его потянуло на открытые дебаты да еще с кем-Президентом США Да потому что он знает что Бидон в силу своей старческой дряхлости не может участвовать в прямых и открытых дебатах И что он 100% ответит отказом Так что ВВП ничем не рисковал а наоборот-показал свою удаль молодецкую и смелость
"его население страны наняло для повышения уровня жизни"
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Это вообще шедевр про Байдена. Деятель позволил себе пригласить нелегалов. И вот их 97 тысяч на границе Техаса. Разумеется непривитых. Отослать их не могут, пропустить тоже.
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"И именно поэтому и только поэтому сделано такое предложение."
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Байден месяц готовился, но так и не позвонил Зеленскому, а тут его на дебаты. Как символ дряхлости и старости США.