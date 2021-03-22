МИД РФ сообщил об отказе США от открытой беседы Путина с Байденом

14:38 22.03.2021

Соединенные Штаты отказались от предложения российского лидера Владимира Путина провести открытую дискуссию с президентом США Джо Байденом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента Владимира Путина о проведении разговора с президентом Джо Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», — сообщили в министерстве.

Как заявили в МИД, в результате Штаты упустили «еще одну возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях». Ведомство возложило всю ответственность за игнорирование дискуссии на США.

На прошлой неделе на телеканале ABC вышло интервью президента Джо Байдена, в котором он положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Через день после этого российский лидер сначала ответил на обвинения дразнилкой «кто обзывается, тот сам так и называется», а затем предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате.