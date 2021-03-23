При стрельбе в Колорадо погибли десять человек
Десять человек погибли в результате стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере (штат Колорадо, США), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
В числе погибших - один офицер полиции Боулдера.
По словам командира полицейского управления города Керри Ямагучи, подозреваемый был задержан, он был ранен во время инцидента.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.
"Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, и его команда будет держать его в курсе по мере развития событий", - заявила она.
Причины произошедшего инцидента пока не сообщаются.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Безумная страна. Когда рухнет зеленый фантик, масштабы такого вырастут в тысячи раз.
Эти безумные, безумные Штаты! Проинформировала Псаки о десяти убитых этот пустой пиджак с телесуфлёром, да только он через 5 минут забыл уже эту информацию!
Свет западной демократии меркнет день ото дня)
Да и непонятно уже свой это свет был или флуоресценция...