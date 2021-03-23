При стрельбе в Колорадо погибли десять человек

07:21 23.03.2021

Десять человек погибли в результате стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере (штат Колорадо, США), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

В числе погибших - один офицер полиции Боулдера.

По словам командира полицейского управления города Керри Ямагучи, подозреваемый был задержан, он был ранен во время инцидента.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.

"Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, и его команда будет держать его в курсе по мере развития событий", - заявила она.

Причины произошедшего инцидента пока не сообщаются.