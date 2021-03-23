При стрельбе в Колорадо погибли десять человек

Десять человек погибли в результате стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере (штат Колорадо, США), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

В числе погибших - один офицер полиции Боулдера. 

По словам командира полицейского управления города Керри Ямагучи, подозреваемый был задержан, он был ранен во время инцидента. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.

"Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, и его команда будет держать его в курсе по мере развития событий", - заявила она.

Причины произошедшего инцидента пока не сообщаются.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.03.2021, 11:05
    Гость: личный опыт

    Безумная страна. Когда рухнет зеленый фантик, масштабы такого вырастут в тысячи раз.

  2. 23.03.2021, 09:19
    Гость: Виктор

    Эти безумные, безумные Штаты! Проинформировала Псаки о десяти убитых этот пустой пиджак с телесуфлёром, да только он через 5 минут забыл уже эту информацию!

  3. 23.03.2021, 09:07
    Гость: Парацельс

    Свет западной демократии меркнет день ото дня)
    Да и непонятно уже свой это свет был или флуоресценция...

Все комментарии (4)
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