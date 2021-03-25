Армения обвинила Азербайджан в «культурном геноциде»

23:28 25.03.2021

Ереван обвинил Баку в грубом нарушении международного права. Снос армянской церкви в городе Джебраиле в Нагорном Карабахе является актом культурного геноцида, заявил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян.

«То, что мы видим после окончания войны, — продолжение уничтожения армян, сейчас это перешло уже на все духовное наследство. Это процесс культурного геноцида. Все, что связано с историей Армении, историей христианства, уничтожается Азербайджаном. Сейчас корреспонденты Би-би-си зафиксировали уничтожение средневековой армянской церкви. Слава богу, то, что остается на территории, которую контролирует армия Арцаха [Нагорного Карабаха] в зоне ответственности российских миротворцев, уцелело», — заявил он.

По мнению посла, Азербайджан грубым образом попирает международное право, ведет политику уничтожения армянского наследия и при этом говорит о «добрососедстве». Он добавил, что Азербайджан также уничтожает памятники героям Великой Отечественной войны. Например, в городе Шуши, по его словам, был взорван памятник дважды Герою СССР, летчику Нельсону Степаняну, а также уничтожен памятник наркому черной металлургии СССР Ивану Тевосяну.

В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев напомнил, что в 2017 году, когда закончилось восстановление часовни, он уже поднимал этот вопрос и назвал ее строительство незаконным.