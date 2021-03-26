Украина признала Россию военным противником

08:55 26.03.2021

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию военной безопасности государства, в которой Россия признается военным противником страны, сообщает РИА Новости.

В документе, в частности, указывается, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".

Власти Украины утверждают, что Россия "угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности" страны, пытаясь "воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции", одновременно с этим стараясь "восстановить свое влияние" в стране.

В документе отмечается, что проводимая Россией внешняя политика и ее военная стратегия якобы могут привести "к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе".

Ранее сообщалось, что стратегия также предусматривает прекращение "российской оккупации".