Украина признала Россию военным противником

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию военной безопасности государства, в которой Россия признается военным противником страны, сообщает РИА Новости.

В документе, в частности, указывается, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".

Власти Украины утверждают, что Россия "угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности" страны, пытаясь "воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции", одновременно с этим стараясь "восстановить свое влияние" в стране.

В документе отмечается, что проводимая Россией внешняя политика и ее военная стратегия якобы могут привести "к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе".

Ранее сообщалось, что стратегия также предусматривает прекращение "российской оккупации". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.03.2021, 13:09
    Гость: В огороде бузина...

    И где Зеля про угрозы и победы? «Сам сочинил, сам на память выучил»? И понеслась брехливая бредятина...

  2. 26.03.2021, 12:48
    Гость: Ec1409

    Очень странно при этом требовать у противника сохранить транзит газа. Так и представляется картина маслом - телеграмма Гитлера Сталину - ты почему прекратил поставки нефти? Мои танки стоят без горючего....

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