Украина признала Россию военным противником
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию военной безопасности государства, в которой Россия признается военным противником страны, сообщает РИА Новости.
В документе, в частности, указывается, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".
Власти Украины утверждают, что Россия "угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности" страны, пытаясь "воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции", одновременно с этим стараясь "восстановить свое влияние" в стране.
В документе отмечается, что проводимая Россией внешняя политика и ее военная стратегия якобы могут привести "к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе".
Ранее сообщалось, что стратегия также предусматривает прекращение "российской оккупации".
Комментарии читателей Оставить комментарий
И где Зеля про угрозы и победы? «Сам сочинил, сам на память выучил»? И понеслась брехливая бредятина...
Очень странно при этом требовать у противника сохранить транзит газа. Так и представляется картина маслом - телеграмма Гитлера Сталину - ты почему прекратил поставки нефти? Мои танки стоят без горючего....
Очень правильная мысль.
Да, это значительно выгодней
Не ну а шо не так? Правду сказал да и только.