В центр Минска стянули военную технику перед акцией оппозиции

Белорусские силовики направили спецтехнику с восточной окраины Минска, где находятся базы ОМОН и внутренних войск МВД, к предполагаемым местам сбора участников протестных акций.

В составе колонн - автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, автозаки, сообщает РИА Новости.

На площадь Государственного флага в сотне метров от резиденции президента Белоруссии уже прибыли грузовики с силовиками.

Протесты в республике с разной интенсивностью проходят с августа прошлого года, когда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры не согласились с результатами голосования и вывели людей на улицы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 27.03.2021, 20:57
    Гость: Сталин

    Не власть портит людей, а наоборот — самые испорченные люди больше всего тянуться к власти.

  4. 27.03.2021, 20:49
    Гость: Не понимаю

    этих царьков. Уходить все равно придется, зачем озлоблять народ и доводить дело до гильотины.

  5. 27.03.2021, 20:47
    Гость: Минск

    Нет. Мы будем до конца стоять. Северную Корею с династией цыган у нас не устроит. Готовьте ему домишко в Ростове.

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