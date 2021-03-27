В центр Минска стянули военную технику перед акцией оппозиции
Белорусские силовики направили спецтехнику с восточной окраины Минска, где находятся базы ОМОН и внутренних войск МВД, к предполагаемым местам сбора участников протестных акций.
В составе колонн - автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, автозаки, сообщает РИА Новости.
На площадь Государственного флага в сотне метров от резиденции президента Белоруссии уже прибыли грузовики с силовиками.
Протесты в республике с разной интенсивностью проходят с августа прошлого года, когда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры не согласились с результатами голосования и вывели людей на улицы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самокритично.
В реках и плохих правительствах наверху плавает самое легковесное.
Не власть портит людей, а наоборот — самые испорченные люди больше всего тянуться к власти.
этих царьков. Уходить все равно придется, зачем озлоблять народ и доводить дело до гильотины.
Нет. Мы будем до конца стоять. Северную Корею с династией цыган у нас не устроит. Готовьте ему домишко в Ростове.