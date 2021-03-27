В центр Минска стянули военную технику перед акцией оппозиции

13:26 27.03.2021

Белорусские силовики направили спецтехнику с восточной окраины Минска, где находятся базы ОМОН и внутренних войск МВД, к предполагаемым местам сбора участников протестных акций.

В составе колонн - автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, автозаки, сообщает РИА Новости.

На площадь Государственного флага в сотне метров от резиденции президента Белоруссии уже прибыли грузовики с силовиками.

Протесты в республике с разной интенсивностью проходят с августа прошлого года, когда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры не согласились с результатами голосования и вывели людей на улицы.