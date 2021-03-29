Канада ввела новые санкции против российских граждан и компаний из-за Крыма
В отношении двух российских граждан и четырех компаний введены санкции, сообщил МИД Канады. Как уточнило ведомство, ограничительные меры введены в ответ на незаконную оккупацию Россией полуострова Крым.
«Сегодняшнее объявление о санкциях поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России. Канада продолжает призывать Россию прекратить свою незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных»,— цитирует сообщение «Коммерсант».
Под санкции попали:
- генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» Александр Ганов;
- глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин;
- ОАО «Ленпромтранспроект»;
- ФГУП «Крымская железная дорога»;
- «Крымская первая страховая компания»;
- ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».
Как уточнило ведомство, после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году, Канада ввела санкции в отношении более 440 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают замораживание активов на территории страны и запреты на совершение сделок с попавшими под ограничения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А в чём в этих "Россиях" разница? И какое отношение Российская империя имеет к современной РФ?
В общем то, правильно. Кто считает ворованное своим, того учит надо, как мама в детстве воспитывала. Впрочем, судя по тому, кто у власти, их мама не воспитывала и они не в курсе, что "вор должен сидеть в тюрьме".
!!!
Текст рассмешил,ну,это версия оттавских дятлов.
.. "Приверженность К.суверенитету У."и прочая хрень.
. Нет никакой приверженности,кроме присутствия укр.лобби в прав-ве. Рядовой канадец просто не знает,что такое Укр. Те.само слово он мб.и слышал,но понятия не имеет,-Вид одежды,еда,или болезнь?.или просто заморское нецензурное слово.
. А лобби на то и лобби,там и негры,и индусы,и прочие сиамские близнецы, и ко всем этим племенам у этих (...) ну просто маниакальная приверженность,знаетель))):))
А если эти санкции сравнить с долгами, которые копятся, копятся, а отдавать никто не торопится, да и не собирается. То ли денег нет, чтобы отдать. То ли деньги есть, но жалко их отдавать. А может у людей, что у власти ума не хватает. Я думаю в один прекрасный день рванет, мало не покажется.и из-за нескольких должников пострадают все, а трусливые должники ноги сделают.