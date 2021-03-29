Канада ввела новые санкции против российских граждан и компаний из-за Крыма

В отношении двух российских граждан и четырех компаний введены санкции, сообщил МИД Канады. Как уточнило ведомство, ограничительные меры введены в ответ на незаконную оккупацию Россией полуострова Крым.

«Сегодняшнее объявление о санкциях поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России. Канада продолжает призывать Россию прекратить свою незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных»,— цитирует сообщение «Коммерсант».

Под санкции попали:

  • генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» Александр Ганов;
  • глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин;
  • ОАО «Ленпромтранспроект»;
  • ФГУП «Крымская железная дорога»;
  • «Крымская первая страховая компания»;
  • ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

Как уточнило ведомство, после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году, Канада ввела санкции в отношении более 440 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают замораживание активов на территории страны и запреты на совершение сделок с попавшими под ограничения.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.03.2021, 06:24
    Гость: demos

    А в чём в этих "Россиях" разница? И какое отношение Российская империя имеет к современной РФ?

  2. 30.03.2021, 06:22
    Гость: demos

    В общем то, правильно. Кто считает ворованное своим, того учит надо, как мама в детстве воспитывала. Впрочем, судя по тому, кто у власти, их мама не воспитывала и они не в курсе, что "вор должен сидеть в тюрьме".

  4. 30.03.2021, 05:41
    Гость: ))) эти инвалиды везде лезут,

    Текст рассмешил,ну,это версия оттавских дятлов.
    .. "Приверженность К.суверенитету У."и прочая хрень.
    . Нет никакой приверженности,кроме присутствия укр.лобби в прав-ве. Рядовой канадец просто не знает,что такое Укр. Те.само слово он мб.и слышал,но понятия не имеет,-Вид одежды,еда,или болезнь?.или просто заморское нецензурное слово.
    . А лобби на то и лобби,там и негры,и индусы,и прочие сиамские близнецы, и ко всем этим племенам у этих (...) ну просто маниакальная приверженность,знаетель))):))

  5. 30.03.2021, 04:49
    Гость: Идиот

    А если эти санкции сравнить с долгами, которые копятся, копятся, а отдавать никто не торопится, да и не собирается. То ли денег нет, чтобы отдать. То ли деньги есть, но жалко их отдавать. А может у людей, что у власти ума не хватает. Я думаю в один прекрасный день рванет, мало не покажется.и из-за нескольких должников пострадают все, а трусливые должники ноги сделают.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Отказ от противостояния как путь нисхождения
На каком «Спутнике» Путин улетел от коронавируса
Вид на исторический центр города с горы Косотур
«После того как царская власть предпочла диалогу с народом свинец и репрессии, всем стало ясно, что её падение – лишь вопрос времени»
Отказываются называть аэропорт Тобольска именем Ермака
Ермак в тобольском аэропорту покажет, кто правит Россией — Путин или Байден
Избранное
7 советов для веселой уборки с детьми
«Сколько бы ЮНЕСКО ни пропагандировало «мультикультурализм», он оказался несостоятелен и практически, и теоретически»
История русской елки
Без консервантов, ГМО и перспектив: что не так с законом об органической продукции
Что делает льняной гель настоящим хитом домашней красоты
Наталья Андрейченко: «Мне так и не простили моего отъезда»
«Белоруссия в её нынешнем виде доживает свои последние недели, если не дни»
Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих
На волгоградский рынок социального питания зашёл человек Пригожина?
Воспитание собак
Подышать воздухом в парке? Теперь придется заплатить