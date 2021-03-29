Канада ввела новые санкции против российских граждан и компаний из-за Крыма

21:28 29.03.2021

В отношении двух российских граждан и четырех компаний введены санкции, сообщил МИД Канады. Как уточнило ведомство, ограничительные меры введены в ответ на незаконную оккупацию Россией полуострова Крым.

«Сегодняшнее объявление о санкциях поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России. Канада продолжает призывать Россию прекратить свою незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных»,— цитирует сообщение «Коммерсант».

Под санкции попали:

генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» Александр Ганов;

глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин;

ОАО «Ленпромтранспроект»;

ФГУП «Крымская железная дорога»;

«Крымская первая страховая компания»;

ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

Как уточнило ведомство, после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году, Канада ввела санкции в отношении более 440 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают замораживание активов на территории страны и запреты на совершение сделок с попавшими под ограничения.