Джонсон обсудил с Зеленским «дестабилизирующую военную активность» России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским данные о передвижениях российских военных близ границы с Украиной. Об этом британский премьер сообщил в своем твиттере.

"Сегодня вечером я поговорил с президентом Зеленским по поводу наших опасений, связанных с дестабилизирующей российской военной активностью близ границы с Украиной", - приводит его слова "Интерфакс".

Джонсон напомнил Зеленскому, что Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В последние дни официальные лица из США и европейских стран неоднократно выражали обеспокоенность обстановкой в Донбассе и сообщениями о передвижениях российских военных около границы с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия не представляет угрозы ни для одной страны мира, а по территории своей страны ее подразделения перемещаются в тех районах, где это нужно военным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.04.2021, 05:22
    Гость: Заглянул мимоходом

    Ну, вот, поперло клоуну. То никто не звонил. А тут после звонка Байдена вдруг в очередь выстраиваются.

  2. 06.04.2021, 05:20
    Гость: Громко зевая

    Два собутыльника обсуждают трезвенника соседа.
    - Слышь, а Петрович гад не пьет. Не уважает.
    - Точно. Вот же ж какой. Дестабилизирует обстановку.

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