СМИ сообщили о возможной высылке российских дипломатов из США

Администрация США не исключает введения новых санкций в отношении Москвы, среди которых высылка российских дипломатов из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что власти США завершили анализ разведданных о предполагаемых враждебных действиях России и готовят ответные меры. 

В частности, речь идет о хакерской атаке на Solar Winds, а также о вмешательстве в президентские выборы. 

В качестве ответных мер рассматривается выдворение российских дипломатов, которых власти Штатов характеризуют как "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием". Также не исключается введение санкций "в отношении лиц, близких к президенту России Владимиру Путину и агентств, связанных с вмешательством в выборы в США".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.04.2021, 14:14
    Гость: как прекратить?

    Оффшорные патриоты из российской власти не позволят этого сделать.Как же они будут навещать в США свои семьи,особняки,счета и яхты?

  3. 08.04.2021, 14:04
    Гость: Федор

    Не постепенно опускается ,а уже летит в 30е годы 20го века. Нельзя власть давать чекистам,это даже Хрущев понимал.

  4. 08.04.2021, 14:01
    Гость: Александр1

    А в ответ Россия выдворит не только всех дипломатов США но и весь бизнес...

  5. 08.04.2021, 14:00
    Гость: Аnton

    Видно наступили на больное место ,раз такой визг подняли.Америка идёт в правильном направлении и президента выбрали правильного и на долго.

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