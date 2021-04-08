СМИ сообщили о возможной высылке российских дипломатов из США

07:50 8.04.2021

Администрация США не исключает введения новых санкций в отношении Москвы, среди которых высылка российских дипломатов из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что власти США завершили анализ разведданных о предполагаемых враждебных действиях России и готовят ответные меры.

В частности, речь идет о хакерской атаке на Solar Winds, а также о вмешательстве в президентские выборы.

В качестве ответных мер рассматривается выдворение российских дипломатов, которых власти Штатов характеризуют как "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием". Также не исключается введение санкций "в отношении лиц, близких к президенту России Владимиру Путину и агентств, связанных с вмешательством в выборы в США".