СМИ сообщили о возможной высылке российских дипломатов из США
Администрация США не исключает введения новых санкций в отношении Москвы, среди которых высылка российских дипломатов из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Отмечается, что власти США завершили анализ разведданных о предполагаемых враждебных действиях России и готовят ответные меры.
В частности, речь идет о хакерской атаке на Solar Winds, а также о вмешательстве в президентские выборы.
В качестве ответных мер рассматривается выдворение российских дипломатов, которых власти Штатов характеризуют как "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием". Также не исключается введение санкций "в отношении лиц, близких к президенту России Владимиру Путину и агентств, связанных с вмешательством в выборы в США".
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Оффшорные патриоты из российской власти не позволят этого сделать.Как же они будут навещать в США свои семьи,особняки,счета и яхты?
Не постепенно опускается ,а уже летит в 30е годы 20го века. Нельзя власть давать чекистам,это даже Хрущев понимал.
А в ответ Россия выдворит не только всех дипломатов США но и весь бизнес...
Видно наступили на больное место ,раз такой визг подняли.Америка идёт в правильном направлении и президента выбрали правильного и на долго.