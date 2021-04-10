Стало известно о намерении ДНР попроситься в Россию
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) прорабатывают три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину. Среди прочего самопровозглашенная республика намерена попроситься в состав России. Остальные варианты: запросить военную помощь, признать независимость ДНР и заключить договоры о дружбе с российской стороной.
Издание ZN.UA ссылается на тексты трех проектов писем, которые МИД ДНР, предположительно, подготовил на имя Путина. Согласно изданию, подпись под ними поставил глава ДНР Денис Пушилин. Все письма якобы начинаются одинаково со слов благодарности российскому президенту за «участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает выживать под натиском киевских властей с 2014 года». Издание утверждает, что эти документы добыли украинские спецслужбы, пишет Lenta.ru.
Ранее, оценивая готовность Украины к войне, Пушилин сказал, что страна готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, Киев стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат. «Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, об этом говорят и отчеты ОБСЕ. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», — сказал Пушилин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нахлебники на Галичине. А эти сами свой хлеб добывают. Почитайте про их экономику прежде чем так говорить.
Память твоя однобока: шахтеры в областях Украины(донбасских), которые подавляющим большинством проголосовали на референдуме в марте 91-го за СССР. В отличие от Москвы. Забыл, что ли? У шахтеров недовольство вызывал бардак во всем. Но, по чесноку, им и надо было начинать дело в 91-м.
нет, мне даже любопытно что будет)
украине воевать с россией очень плохая идея))
в конце концов - достали!!
мне кажется что пора Путину перестать уже на что либо обращать внимание)
Бог не выдаст, свинья не съест!
Лупи ребята этих баранов со всей дури))
Там разберемся что будет СВИФТ не СВИФТ))
Всё равно же народ поддержит гофмаршала, это очевидно!!!
Ну и разжопимся с Западом, ну и что, днем раньше днем позже, какая разница?
Один хрен они к этому нас всё время тянут
А так - момент истины! Ху из ху!
Нам воевать, не привыкать, потерпим ещё сверх того немного)
Главное на время действий отменить расчеты по кредитам и выплаты процентов)
А у народа спросили, нужны ли ему эти дополнительные нахлебники?
Насколько помню, в 90—х, шахтёры были в первых рядах за независимость украины