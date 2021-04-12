Зеленский попросил у Байдена помощи в «сдерживании» России

23:42 12.04.2021

Соединенные Штаты — «хорошие друзья» Украины, но президент США «должен сделать больше», чтобы «сдержать Россию» и помочь положить конец конфликту на востоке Украины. Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Киеву нужно больше оружия и денег, а особенно — больше поддержки для вступления страны в НАТО, сказал Зеленский.

«Если США хотят видеть Украину в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами», — приводит его слова РБК.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в разговоре с CNN оценил число находящихся у границы с Украиной и в Крыму российских военных в 50 тыс.

На прошлой неделе Зеленский заявлял, что вступление его страны в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Президент сообщил, что Киев стремится реформировать свои вооруженные силы и оборонный сектор, однако признал, что «одними реформами Россию не остановить».