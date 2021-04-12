Зеленский попросил у Байдена помощи в «сдерживании» России
Соединенные Штаты — «хорошие друзья» Украины, но президент США «должен сделать больше», чтобы «сдержать Россию» и помочь положить конец конфликту на востоке Украины. Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Киеву нужно больше оружия и денег, а особенно — больше поддержки для вступления страны в НАТО, сказал Зеленский.
«Если США хотят видеть Украину в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами», — приводит его слова РБК.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в разговоре с CNN оценил число находящихся у границы с Украиной и в Крыму российских военных в 50 тыс.
На прошлой неделе Зеленский заявлял, что вступление его страны в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Президент сообщил, что Киев стремится реформировать свои вооруженные силы и оборонный сектор, однако признал, что «одними реформами Россию не остановить».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень хорошо ответили.
Югославия - а кто эту "внутреннюю резню" и спровоцировал? И кстати сказать, в Косово сербов по прежнему режут, но это уже никого не беспокоит. Если что и проявилось многолетнее - так это радиационное заражение райнов, которых бомбили боеприпасами с ураном. Есть повод для многолетних исследований.
Ирак - результирующим стало появление ИГИЛ и скорая бомба у Ирана. А Кувейт - по прежнему зависим, но уже от других хозяев.
Сирия - из нее не получилось сделать 2-ю Ливию и ещё одну территорию для ИГИЛ, и это уже благодаря российским ВКС.
"кто ее серьезно бомбил" А по Вашему могут быть бомбежки несерьезные?
Ливия - так они то разобрались, если вспомнить что произошло с американским дипломатом.
Если это по Вашему "нормально", так у Вас несколько искаженное восприятие нормальности.
На войну мы не пойдем
На нее мы все ...
А что правду говорят, что под Белую Церковь приземлились какие-то военные самолеты ( не украинские)..?
В США, мне эту новость сегодня один украинец рассказал.. Я не поверил, так как особо не вникаю, просто - некогда, но..- интересно девки пляшут(!), неправда ли!?
И Украина преаратит - после децимации.
Как с Югославией для равновесия в Европе. Донбасс не Сребреница, а Россия не в 90-х годах.