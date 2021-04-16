Байден назвал Россию и США великими державами

10:06 16.04.2021

Американский лидер Джо Байден назвал Россию и Соединенные Штаты великими державами, которые несут ответственность за глобальную стабильность. Об этом глава государства заявил в ходе своей речи о России.

«Две великие державы, несущие значительную ответственность за глобальную стабильность. И мы с президентом Путиным несем значительную ответственность за поддержание этих отношений. Я очень серьезно отношусь к этой ответственности, как, я уверен, и он», — сказал Байден.

Президент США отметил, что недавно провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным об отношениях между Москвой и Вашингтоном. По словам Байдена, разговор с президентом России вышел «откровенным и уважительным».

Беседа Путина и Байдена состоялась вечером 13 апреля по телефону. В ходе разговора Байден предложил своему коллеге обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Помимо этого, лидеры двух стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Накануне Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничения также введены в отношении 32 юридических и физлиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юрлиц, связанных с российскими властями в Крыму.