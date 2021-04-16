Байден назвал Россию и США великими державами

© KM.RU, Алексей Белкин

Американский лидер Джо Байден назвал Россию и Соединенные Штаты великими державами, которые несут ответственность за глобальную стабильность. Об этом глава государства заявил в ходе своей речи о России.

«Две великие державы, несущие значительную ответственность за глобальную стабильность. И мы с президентом Путиным несем значительную ответственность за поддержание этих отношений. Я очень серьезно отношусь к этой ответственности, как, я уверен, и он», — сказал Байден.

Президент США отметил, что недавно провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным об отношениях между Москвой и Вашингтоном. По словам Байдена, разговор с президентом России вышел «откровенным и уважительным».

Беседа Путина и Байдена состоялась вечером 13 апреля по телефону. В ходе разговора Байден предложил своему коллеге обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Помимо этого, лидеры двух стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Накануне Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничения также введены в отношении 32 юридических и физлиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юрлиц, связанных с российскими властями в Крыму.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.04.2021, 19:30
    Гость: Упси

    Новая политика США - ложь в СМИ и реальные агрессивные действия военных США по отношению к РФ.

  2. 16.04.2021, 19:25
    Гость: Да

    По сути многое верно. Но менять курс на 380 градусов, это почти не менять.. Получается 360 градусов плюс 20 :)

    Видимо, имелось ввиду 180 градусов?

  3. 16.04.2021, 19:12
    Гость: Алексей

    Байден забыл Китай, а ещё раньше другой президент забыл Россию, но вспомнил Китай. Цель одна остаться гигемоном на планете, но Китай уже года 4 опережает США экономически по ВВП и отрыв только увеличивается, поэтому цель вовлечь Россию в антикитайский союз.

  5. 16.04.2021, 19:04
    Гость: massachusets

    Слава Мы выбираем и если не того ,то нет страха что жто навсегда,как в России.Трамп - живой пример.

Все комментарии (41)
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