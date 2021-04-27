Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну «Спутника V»

08:50 27.04.2021

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС.

Разрешение на импорт "Спутника V" в Бразилии добиваются губернаторы 14 штатов с начала апреля текущего года.

На прошедшем заседании бразильского ведомства технические специалисты рекомендовали отклонить запрос до предоставления "недостающей информации".

"Это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день", - прокомментировал свое решение глава агентства Антония Барра Торрес.

Также в агентство отметило тот момент, что "Спутник V" не одобрен европейским и американским регуляторами, а страны, одобрившие вакцину, не обладают "достаточным авторитетом".

При этом национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее в понедельник признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.

Как отмечает ТАСС, в период с 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России, где знакомилась с деятельностью предприятий - изготовителей "Спутника V" во Владимире и Уфе. Однако экспертам ведомства не позволили посетить лаборатории Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину и осуществляющего контроль качества ее производства.

Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.