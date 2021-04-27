Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну «Спутника V»
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС.
Разрешение на импорт "Спутника V" в Бразилии добиваются губернаторы 14 штатов с начала апреля текущего года.
На прошедшем заседании бразильского ведомства технические специалисты рекомендовали отклонить запрос до предоставления "недостающей информации".
"Это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день", - прокомментировал свое решение глава агентства Антония Барра Торрес.
Также в агентство отметило тот момент, что "Спутник V" не одобрен европейским и американским регуляторами, а страны, одобрившие вакцину, не обладают "достаточным авторитетом".
При этом национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее в понедельник признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.
Как отмечает ТАСС, в период с 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России, где знакомилась с деятельностью предприятий - изготовителей "Спутника V" во Владимире и Уфе. Однако экспертам ведомства не позволили посетить лаборатории Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину и осуществляющего контроль качества ее производства.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем мы лезем со своей вакциной к другим, когда своих привили чуть-чуть?
Что за любовь такая ко всяким Индиям, Сириям, Бразилиям?
Мало пораздавали в советское время, да так, что ещё должны остались?
Впрочим, понятно, что как только у нас кто-то создаёт что-то стоящее, сразу налетает тьма всяких шуриков-муриков с идеями суперобогащения. В последнее время эта братва чаще водится в окологосударственных или государствненных структурах, и никуда от них не деться.
1) слово "привились" применяется Только к прививкам деактивированным и ослабленным Вирусом - Говид до сих пор не был никем выделен и представлен.
уколы которые делают НЕ являются прививками/вакцинами.
слово "вакцина" было использовано что-бы протащить эти препараты франкенштейна БЕЗ программы испытаний, обязательной для всех медикаментов.
2) в сша по сути идет Принудительное вкалывание Без добровольного и информированного Согласия ЗДОРОВЫХ людей.
их просто Запугивают виртуальной пландемией на тв и Реальным увольнением/лишением гражданских прав.
это согласитесь, не имеет отношения к Медицине.
меня немало поражает то, как много врачей забыли клятву которую они давали при получении диплома врача..
это Еще одна демонстрация Разлагающего и Негативного влияния Государственного вмешательства во все стороны жизни человека.
Однако в США уже привились более 40% населения ,а в России 7%. Страна
входящая в БРИКС точно сформулировала причину отказа.
а страны, одобрившие вакцину, не обладают "достаточным авторитетом".
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это Единственный в данном случае "аргумент".
в реальности, спутник ничем не отличается от американских ядов - суть та же.. вам вводят препарать Генной Терапии не прошедший никаких реальных исптыаний на безопасность.
десятки тысяч врачей Призывают Прекратить происходящее называя это Геноцидом.
и что с ними делает Государство - им затыкают рот, подвергают преселедованию, терроризируют... как в германии где врача бросили на землю и приставили автомат к голове - За Его Профессиональное мнение как Доктора!!!!
потому что оно идет Против Левацкой Аферы.
ну и под занавес.
во франции ассоциация врачей Требует Запрета всех четырех американских Генных препаратов из-за огромного числа пострадавших от уколов - включая Умерших за коротокое время после укола..
А чё,он ещё есть? И какая польза? Растет процветание и уровень жизни?