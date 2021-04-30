Глава «Нафтогаза» пообещал подать новые иски к «Газпрому»
«Нафтогаз» намерен использовать все юридические возможности для оказания давления на «Газпром». Об этом объявил новый глава компании Юрий Витренко. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли украинский холдинг инициировать новые судебные разбирательства с «Газпромом».
«Нафтогаз» будет оказывать максимальное давление, какое сможет, на «Газпром», используя все наши юридические возможности. И не только потому, что Россия — это страна-агрессор, а «Газпром» — это, фактически, национальная газовая компания России, а потому, что это в интересах украинских потребителей, а в этом случае — и в интересах европейских потребителей», — заявил он.
Витренко добавил, что ответственные сотрудники «Нафтогаза» должны доложить ему, почему в течение последнего года Украина не использовала все юридические возможности для давления на «Газпром».
В январе 2021 года «Оператор ГТС Украины» заявил, что транзит газа из РФ в Европу через Украину в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 38% меньше, чем годом ранее. На снижение объемов транзита в Европу повлияли запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в Евросоюзе и значительные запасы газа в европейских ПХГ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не обобщать. Разные люди в Украине, как и в России живут.
Почему-то не разбираются с "Газпромом" в самой РФ. Уже не раз писали(их, правда, глушили всякой чушью) люди свои выводы о какой-то внешней тупости всех отношений с Украиной в связи и по поводу использования ее ГТС для транзита газа. Отношения между государствами ухудшались постоянно с отдельными "прерывами постепенности". Так, на фига надо влезать в вопросы транзита производителю товара - газа? Покупатели в Европе есть? Есть. Ну, и пусть сами решают вопросы транзита с собственником ГТС. И разбираются, кто там "тырит". Нет, влезли, идиотские контракты об объемах транзита заключили, затем стали играть в глупые игры. Уже один многомиллиардный штраф заплатили сразу( киевский режим, кстати, никаких миллиардов по т.н. "кредиту" Януковичу - тоже, кстати, по идиотски заключенному, если предполагать, что коррупционной составной не было - отдавать не собирается).Впечатление, что это специфическая форма финансовой помощи социально родственным силам в Украине. Кстати,т.н. "Северный поток -2" и "1" - такая же фигня: что, эти потоки не могли строить сами покупатели - члены ЕС? Или так хочется побольше ресурсов вывести из страны господствующим слоям, что невтерпеж?
Если такое падение прибыли, что вполне возможно, что там уже и убытки. Это просто игра слов, ну, типа рост, но отрицательный.
Милочка,курянка,Крым он сейчас именно у хозяев,а то были временные бенефициары,от бардака 90х.И никаких гадостей,вернули свое,г-жа Климкина
Главарь Эха мацы Алёша Венедиктов тоже с подачи госдепа и его резерваций тоже подаст иски «Газпрому»?