Глава «Нафтогаза» пообещал подать новые иски к «Газпрому»

13:18 30.04.2021

«Нафтогаз» намерен использовать все юридические возможности для оказания давления на «Газпром». Об этом объявил новый глава компании Юрий Витренко. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли украинский холдинг инициировать новые судебные разбирательства с «Газпромом».

«Нафтогаз» будет оказывать максимальное давление, какое сможет, на «Газпром», используя все наши юридические возможности. И не только потому, что Россия — это страна-агрессор, а «Газпром» — это, фактически, национальная газовая компания России, а потому, что это в интересах украинских потребителей, а в этом случае — и в интересах европейских потребителей», — заявил он.

Витренко добавил, что ответственные сотрудники «Нафтогаза» должны доложить ему, почему в течение последнего года Украина не использовала все юридические возможности для давления на «Газпром».

В январе 2021 года «Оператор ГТС Украины» заявил, что транзит газа из РФ в Европу через Украину в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 38% меньше, чем годом ранее. На снижение объемов транзита в Европу повлияли запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в Евросоюзе и значительные запасы газа в европейских ПХГ.