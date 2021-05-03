В Чехии допустили пересмотр решения по участию «Росатома» в тендере

12:03 3.05.2021

У российской государственной корпорации «Росатом» все еще есть шанс принять участие в возведении энергоблока чешской АЭС «Дукованы». Об этом заявила глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова.

«Если кто-то хочет, чтобы энергоблок действительно был построен, то сейчас самое время объявить тендер. Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей», — отметила она.

По ее словам, если чехи будут ждать парламентских выборов, может случиться, что свободное поле для деятельности получит новое правительство, которое уничтожит «нынешнее политическое единение в том, кого призвать к участию в конкурсе, а кого нет», сообщает РИА Новости.

Между тем вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек ранее заявил, что кабмин республики приняло решение исключить «Росатом» из числа претендентов на тендер. Кандидатами на участие в конкурсе, по его словам, остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Согласно условиям, победитель конкурса должен быть определен не позднее 2024 года, а строительство должно начаться в 2029 году. Ожидается, что его завершат в 2036-м. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.