В Чехии допустили пересмотр решения по участию «Росатома» в тендере

Фото с сайта twitter.com

У российской государственной корпорации «Росатом» все еще есть шанс принять участие в возведении энергоблока чешской АЭС «Дукованы». Об этом заявила глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова.

«Если кто-то хочет, чтобы энергоблок действительно был построен, то сейчас самое время объявить тендер. Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей», — отметила она.

По ее словам, если чехи будут ждать парламентских выборов, может случиться, что свободное поле для деятельности получит новое правительство, которое уничтожит «нынешнее политическое единение в том, кого призвать к участию в конкурсе, а кого нет», сообщает РИА Новости.

Между тем вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек ранее заявил, что кабмин республики приняло решение исключить «Росатом» из числа претендентов на тендер. Кандидатами на участие в конкурсе, по его словам, остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Согласно условиям, победитель конкурса должен быть определен не позднее 2024 года, а строительство должно начаться в 2029 году. Ожидается, что его завершат в 2036-м. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.05.2021, 19:57
    Гость: был бы

    этот росатом государственный, то и нужны нам они, пусть кланяются что б мы им строили подешовке,
    а этот росатом частный, они частники все зады отлижут....

  2. 03.05.2021, 19:14
    Гость: Westinghouse ?

    Конкуренты с репутацией - Westinghouse ?
    Та самая, которая прославилась в Фукусиме!
    Теперь, что придётся наложить на чехов санкции из-за угрозы экологии?

  3. 03.05.2021, 19:07
    Гость: Алексей

    Не строить, это будут самые лучшие санкции на Чехию, так как США не смогут построить, а французы построят по смете раза в три дороже :-).

  4. 03.05.2021, 18:04
    Гость: stalker

    Да пусть строят. Но унижаться перед ними не имеет смысла. Это равносильно потере лица. А это тоже имеет свою цену.

  5. 03.05.2021, 17:18
    Гость: Alex203

    Это бизнес, а бизнес на эмоциях не делается. Просто делается поправка на известный уровень сволочного менталитета и снова "уважаемый партнер".

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