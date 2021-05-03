В Чехии допустили пересмотр решения по участию «Росатома» в тендере
У российской государственной корпорации «Росатом» все еще есть шанс принять участие в возведении энергоблока чешской АЭС «Дукованы». Об этом заявила глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова.
«Если кто-то хочет, чтобы энергоблок действительно был построен, то сейчас самое время объявить тендер. Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей», — отметила она.
По ее словам, если чехи будут ждать парламентских выборов, может случиться, что свободное поле для деятельности получит новое правительство, которое уничтожит «нынешнее политическое единение в том, кого призвать к участию в конкурсе, а кого нет», сообщает РИА Новости.
Между тем вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек ранее заявил, что кабмин республики приняло решение исключить «Росатом» из числа претендентов на тендер. Кандидатами на участие в конкурсе, по его словам, остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Согласно условиям, победитель конкурса должен быть определен не позднее 2024 года, а строительство должно начаться в 2029 году. Ожидается, что его завершат в 2036-м. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.
Комментарии читателей Оставить комментарий
этот росатом государственный, то и нужны нам они, пусть кланяются что б мы им строили подешовке,
а этот росатом частный, они частники все зады отлижут....
Конкуренты с репутацией - Westinghouse ?
Та самая, которая прославилась в Фукусиме!
Теперь, что придётся наложить на чехов санкции из-за угрозы экологии?
Не строить, это будут самые лучшие санкции на Чехию, так как США не смогут построить, а французы построят по смете раза в три дороже :-).
Да пусть строят. Но унижаться перед ними не имеет смысла. Это равносильно потере лица. А это тоже имеет свою цену.
Это бизнес, а бизнес на эмоциях не делается. Просто делается поправка на известный уровень сволочного менталитета и снова "уважаемый партнер".