Лукашенко избавил милицию об ответственности за вред от применения оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», позволяющий милиции применять боевую и специальную технику к участникам массовых беспорядков.
Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации. Он предусматривает освобождение милиционеров от ответственности за вред, причиненный в результате применения оружия и спецсредств, если применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.
Также милиция сможет запрещать гражданам вести видео-, кино- и фотосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей, сообщает «Интерфакс».
Милиция получит и право проводить личный досмотр граждан, их вещей и автомобиля при задержании.
Еще одним нововведением является предложение наделить органы внутренних дел правами на получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные.
Лукашенко также подписал поправки в закон о госзащите судей, госохраны и милиции, которые предусматривают распространение его действия на военнослужащих и гражданский персонал Оперативно-аналитического центра при президенте, а также лиц, в отношении которых в связи с их деятельностью или гражданской позицией имеются угрозы их безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
на убийство.
Социализм нужно защищать!Коммунисты, поддержим товарища Лукашенко!
в политике, экономике африка и пердуны у власти
Всё для народа. Нам бы такого Президента!
Наконец-то дошло, когда уже его самого со всей семьей чуть не замочили.
Правильное решение, хотя и запоздалое лет на пять.