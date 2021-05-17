Лукашенко избавил милицию об ответственности за вред от применения оружия

14:54 17.05.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», позволяющий милиции применять боевую и специальную технику к участникам массовых беспорядков.

Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации. Он предусматривает освобождение милиционеров от ответственности за вред, причиненный в результате применения оружия и спецсредств, если применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Также милиция сможет запрещать гражданам вести видео-, кино- и фотосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей, сообщает «Интерфакс».

Милиция получит и право проводить личный досмотр граждан, их вещей и автомобиля при задержании.

Еще одним нововведением является предложение наделить органы внутренних дел правами на получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные.

Лукашенко также подписал поправки в закон о госзащите судей, госохраны и милиции, которые предусматривают распространение его действия на военнослужащих и гражданский персонал Оперативно-аналитического центра при президенте, а также лиц, в отношении которых в связи с их деятельностью или гражданской позицией имеются угрозы их безопасности.