Лукашенко избавил милицию об ответственности за вред от применения оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», позволяющий милиции применять боевую и специальную технику к участникам массовых беспорядков.

Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации. Он предусматривает освобождение милиционеров от ответственности за вред, причиненный в результате применения оружия и спецсредств, если применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Также милиция сможет запрещать гражданам вести видео-, кино- и фотосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей, сообщает «Интерфакс».

Милиция получит и право проводить личный досмотр граждан, их вещей и автомобиля при задержании.

Еще одним нововведением является предложение наделить органы внутренних дел правами на получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные.

Лукашенко также подписал поправки в закон о госзащите судей, госохраны и милиции, которые предусматривают распространение его действия на военнослужащих и гражданский персонал Оперативно-аналитического центра при президенте, а также лиц, в отношении которых в связи с их деятельностью или гражданской позицией имеются угрозы их безопасности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.05.2021, 21:09
    Гость: Правильно, Батька!

    Социализм нужно защищать!Коммунисты, поддержим товарища Лукашенко!

  5. 17.05.2021, 19:16
    Гость: личный опыт

    Наконец-то дошло, когда уже его самого со всей семьей чуть не замочили.
    Правильное решение, хотя и запоздалое лет на пять.

Все комментарии (21)
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