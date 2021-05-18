США объявили незаконными претензии России на Арктику

Претензии России на акваторию Арктики и ее попытки ограничивать судоходство в регионе незаконны, заявил во вторник глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе визита в Исландию.

Требуя от иностранных судов получать разрешение на проход по Северному морскому пути, заставляя их брать на борт российского шкипера и угрожая силой тем, кто отказывается подчиниться, Россия, по словам Блинкена, «нарушает международное право», пишет Finanz.ru.

«Мы видим, как Россия продвигает незаконные претензии на арктические воды, в частности, через регулирование прохода иностранных судов», - заявил глава Госдепа.

По его словам, Вашингтон также «обеспокоен» усилением военной активности РФ в Арктике, которая создает риски «инцидентов просчетов».

Чтобы защитить право на свободу навигации в Арктике, США впервые с середины 1980-х дважды проводили учения флота вместе с европейскими союзниками, а также призвали Россию согласовать схему движения судов в рамках Международной морской организации (IMO), рассказал Блинкен. Но адекватного ответа от Москвы, по его словам, не последовало. 

В последние пять лет Россия восстанавливает в Арктике военные аэродромы советского времени, строит системы радаров и новые порты, а также расширяет флот атомных и неатомных ледоколов. Вашингтон опасается, что эти действия направлены на то, чтобы захватить контроль над зонами Северного Ледовитого океана, которые в ближайшие годы будут освобождаться ото льда, заявил CNN высокопоставленный представитель Пентагона.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.05.2021, 00:43
    Гость: судоводитель от Бога

    Адекватного ответа они, при этой власти, действительно не дождутся. Чему им только надо радоваться, т. к. адекватный ответ, который давно назрел в отношениях с ними, это организация пролива между Мексикой и Канадой. С российскими шкиперами для проводки судов через пролив.

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