США объявили незаконными претензии России на Арктику

00:03 19.05.2021

Претензии России на акваторию Арктики и ее попытки ограничивать судоходство в регионе незаконны, заявил во вторник глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе визита в Исландию.

Требуя от иностранных судов получать разрешение на проход по Северному морскому пути, заставляя их брать на борт российского шкипера и угрожая силой тем, кто отказывается подчиниться, Россия, по словам Блинкена, «нарушает международное право», пишет Finanz.ru.

«Мы видим, как Россия продвигает незаконные претензии на арктические воды, в частности, через регулирование прохода иностранных судов», - заявил глава Госдепа.

По его словам, Вашингтон также «обеспокоен» усилением военной активности РФ в Арктике, которая создает риски «инцидентов просчетов».

Чтобы защитить право на свободу навигации в Арктике, США впервые с середины 1980-х дважды проводили учения флота вместе с европейскими союзниками, а также призвали Россию согласовать схему движения судов в рамках Международной морской организации (IMO), рассказал Блинкен. Но адекватного ответа от Москвы, по его словам, не последовало.

В последние пять лет Россия восстанавливает в Арктике военные аэродромы советского времени, строит системы радаров и новые порты, а также расширяет флот атомных и неатомных ледоколов. Вашингтон опасается, что эти действия направлены на то, чтобы захватить контроль над зонами Северного Ледовитого океана, которые в ближайшие годы будут освобождаться ото льда, заявил CNN высокопоставленный представитель Пентагона.

