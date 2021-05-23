Министр обороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один

Россия - противник, который представляет "угрозу номер один" для Великобритании. Такое заявление сделал министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в  интервью газете The Sunday Telegraph.

"Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся", - сказал министр.

Уоллес посетовал на излишнюю, по его мнению, активность российских кораблей вблизи британских границ. "Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей", - утверждал глава британского Минобороны. "Мы видели российскую подводную лодку в Ирландском море, которую, как мне кажется, мы не видели в течение очень долгого времени", - приводит его слова ТАСС.

В декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании выступили с утверждением, что за последние несколько недель наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей рядом с территориальными водами королевства. По информации же The Sunday Telegraph, всего с 2013 года британские ВМС зафиксировали 150 боевых единиц российского ВМФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.05.2021, 17:26
    Гость: Смешно читать

    Какой из нынешней России враг? Заводы развалены, армия разложена, поля заросли сорняками.

  4. 23.05.2021, 14:16
    Гость: Беник

    С поломанным носом. Бывший боксёр или уличный хулиган- в молодости бабушек грабил в подворотне?

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