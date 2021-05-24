Минск выслал посла и всех сотрудников посольства Латвии
Власти Белоруссии потребовали от всех сотрудников посольства Латвии покинуть территорию страны. Об этом рассказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, его слова приводит БелТа.
«Сегодня посол Латвии был приглашен в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом, который буквально некоторое время назад произошел в Риге и связан с оскорблением государственного флага Республики Беларусь. Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии — ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов», — сказал министр иностранных дел.
Глава ведомства отметил, что «послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией». По его словам, дипломату предложено покинуть Белоруссию в течение суток. «Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — пояснил Макей.
Как сообщалось ранее, в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, госфлаг Белоруссии поменяли на оппозиционный. Мэр города Мартиныш Стакис заявил, что среди флагов ЧМ по хоккею латвийская сторона поддерживает флаг «свободной Белоруссии».
В самой смене флага участвовали председатель Рижской городской думы Мартиньш Стакис, а также председатель министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Российский флажок тоже поменяли втихушку,- проглотили как обычно, может какой-нибудь Пушков в каком-нибудь Твиттере что-нибудь пискнет, а может не пискнет,- недвижимость, бизнес, соотечественники... много оправданий можно найти. Батьке- зачёт!
Ничего вы не сделаете,"огрестилка" не выросла!
И что?Стая завыла? А надругаться над государственным флагом суверенного государства это как? Воздушное пиратство-бред!Да ....ть на эти санкции!Особенно со стороны прибалтов. В отличии от всей этой братии Беларусь не сует нос в чужие дела и хочет тоже самое в отношении себя.
Особенно умилило:"(!)Лондон пригрозил санкциями для «Северного потока-2» из-за рейса Ryanair(!) ))))) А мы и не знали что Газпром и немцы участвовали в этом деле... ну, Лондону виднее (хотя, возможно, МИ6 скрывает, что Петров с Бошировым накуролесили гораздо круче в 2018 году и потравили ВСЮ английскую верхушку, что через 3 года и сказалось, а что будет дальше... "новичок"-то - боевой яд ЗАМЕДЛЕННОГО действия, а "мужики не знали..."))
Преданные ,команда " тащить и не пущать"отработана как у собак Павлова.