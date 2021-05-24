Минск выслал посла и всех сотрудников посольства Латвии

Фото с сайта facebook.com

Власти Белоруссии потребовали от всех сотрудников посольства Латвии покинуть территорию страны. Об этом рассказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, его слова приводит БелТа.

«Сегодня посол Латвии был приглашен в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом, который буквально некоторое время назад произошел в Риге и связан с оскорблением государственного флага Республики Беларусь. Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии — ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов», — сказал министр иностранных дел.

Глава ведомства отметил, что «послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией». По его словам, дипломату предложено покинуть Белоруссию в течение суток. «Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — пояснил Макей.

Как сообщалось ранее, в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, госфлаг Белоруссии поменяли на оппозиционный. Мэр города Мартиныш Стакис заявил, что среди флагов ЧМ по хоккею латвийская сторона поддерживает флаг «свободной Белоруссии».

В самой смене флага участвовали председатель Рижской городской думы Мартиньш Стакис, а также председатель министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.05.2021, 22:06
    Гость: НАрмальный пацан

    Российский флажок тоже поменяли втихушку,- проглотили как обычно, может какой-нибудь Пушков в каком-нибудь Твиттере что-нибудь пискнет, а может не пискнет,- недвижимость, бизнес, соотечественники... много оправданий можно найти. Батьке- зачёт!

  3. 24.05.2021, 21:57
    Гость: А

    И что?Стая завыла? А надругаться над государственным флагом суверенного государства это как? Воздушное пиратство-бред!Да ....ть на эти санкции!Особенно со стороны прибалтов. В отличии от всей этой братии Беларусь не сует нос в чужие дела и хочет тоже самое в отношении себя.

  4. 24.05.2021, 21:47
    Гость: Александр

    Особенно умилило:"(!)Лондон пригрозил санкциями для «Северного потока-2» из-за рейса Ryanair(!) ))))) А мы и не знали что Газпром и немцы участвовали в этом деле... ну, Лондону виднее (хотя, возможно, МИ6 скрывает, что Петров с Бошировым накуролесили гораздо круче в 2018 году и потравили ВСЮ английскую верхушку, что через 3 года и сказалось, а что будет дальше... "новичок"-то - боевой яд ЗАМЕДЛЕННОГО действия, а "мужики не знали..."))

  5. 24.05.2021, 21:43
    Гость: Ябатьки начеку!

    Преданные ,команда " тащить и не пущать"отработана как у собак Павлова.

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