Минск выслал посла и всех сотрудников посольства Латвии

18:59 24.05.2021

Власти Белоруссии потребовали от всех сотрудников посольства Латвии покинуть территорию страны. Об этом рассказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, его слова приводит БелТа.

«Сегодня посол Латвии был приглашен в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом, который буквально некоторое время назад произошел в Риге и связан с оскорблением государственного флага Республики Беларусь. Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии — ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов», — сказал министр иностранных дел.

Глава ведомства отметил, что «послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией». По его словам, дипломату предложено покинуть Белоруссию в течение суток. «Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — пояснил Макей.

Как сообщалось ранее, в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, госфлаг Белоруссии поменяли на оппозиционный. Мэр города Мартиныш Стакис заявил, что среди флагов ЧМ по хоккею латвийская сторона поддерживает флаг «свободной Белоруссии».

В самой смене флага участвовали председатель Рижской городской думы Мартиньш Стакис, а также председатель министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.