Россиянина приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за продажу личных данных

Американский суд приговорил гражданина России Кирилла Фирсова к 2,5 года лишения свободы за управление сайтом по продаже личных данных, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минюста США.

Отмечается, что Фирсов был администратором сайта Deer.io, где продавались данные о кредитных картах, а также персональные данные граждан США. По словам Фирсова, основная часть продаж сайта приходилась на российские аккаунты. Однако власти США смогли доказать, что на платформе продавалась информация и граждан США, по меньшей мере на 1,2 млн долларов.

В частности речь идет о личных данных геймеров, включая имена, текущие адреса, номера телефонов, номера социального страхования. 

В качесте доказательств ФБР в марте 202 года приобрело в общей сложности 1100 учетных записей геймеров и личные данные более чем 3,6 тысяч американцев.

Отмечается, что онлайн-платформа начала свою деятельность в октябре 2013 года. На момент ареста Фирсова в марте 2020 года на ней размещалось около 3 тыс. активных магазинов с оборотом $17 млн. 

Фирсов был задержан в марте 2020 года в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 25.05.2021, 13:13
    Гость: Мнение

    Когда наконец все поймут. Что бы не попасть в американскую тюрму не надо просто туда летать. Сколько народа за это поплатилось но урок не идет впрок.

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