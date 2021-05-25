Россиянина приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за продажу личных данных

10:50 25.05.2021

Американский суд приговорил гражданина России Кирилла Фирсова к 2,5 года лишения свободы за управление сайтом по продаже личных данных, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минюста США.

Отмечается, что Фирсов был администратором сайта Deer.io, где продавались данные о кредитных картах, а также персональные данные граждан США. По словам Фирсова, основная часть продаж сайта приходилась на российские аккаунты. Однако власти США смогли доказать, что на платформе продавалась информация и граждан США, по меньшей мере на 1,2 млн долларов.

В частности речь идет о личных данных геймеров, включая имена, текущие адреса, номера телефонов, номера социального страхования.

В качесте доказательств ФБР в марте 202 года приобрело в общей сложности 1100 учетных записей геймеров и личные данные более чем 3,6 тысяч американцев.

Отмечается, что онлайн-платформа начала свою деятельность в октябре 2013 года. На момент ареста Фирсова в марте 2020 года на ней размещалось около 3 тыс. активных магазинов с оборотом $17 млн.

Фирсов был задержан в марте 2020 года в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.