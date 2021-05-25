Россиянка Сапега призналась в публикации личных данных силовиков Белоруссии

22:47 25.05.2021

Россиянка София Сапега, задержанная в Минске вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем, рассказала, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Там публикуют персональные данные белорусских судей и сотрудников правоохранительных органов, причастных к подавлению протестов после президентских выборов 2020 года, пишет «Коммерсант».

Telegram-канал «Черная книга Беларуси» публикует адреса, мобильные телефоны, электронную почту и другие сведения о силовиках и судьях, «которые были задействованы в применении насилия в отношении мирных граждан».

«Являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел»,— говорит Сапега на видео, опубликованном в Telegram-канале «Желтые сливы».

Гражданку России Софию Сапегу, задержанную после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair 23 мая, арестовали на два месяца. Как сообщил МИД России, она проходит подозреваемой по нескольким статьям белорусского УК. Мать девушки сказала, что госпожу Сапегу поместили в минский изолятор временного содержания, расположенный в 1-м переулке Окрестина.

Ранее телеканал «Беларусь 1» обнародовал заявление Романа Протасевича, в котором тот рассказал, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания.