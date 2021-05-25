Россиянка Сапега призналась в публикации личных данных силовиков Белоруссии
Россиянка София Сапега, задержанная в Минске вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем, рассказала, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Там публикуют персональные данные белорусских судей и сотрудников правоохранительных органов, причастных к подавлению протестов после президентских выборов 2020 года, пишет «Коммерсант».
Telegram-канал «Черная книга Беларуси» публикует адреса, мобильные телефоны, электронную почту и другие сведения о силовиках и судьях, «которые были задействованы в применении насилия в отношении мирных граждан».
«Являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел»,— говорит Сапега на видео, опубликованном в Telegram-канале «Желтые сливы».
Гражданку России Софию Сапегу, задержанную после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair 23 мая, арестовали на два месяца. Как сообщил МИД России, она проходит подозреваемой по нескольким статьям белорусского УК. Мать девушки сказала, что госпожу Сапегу поместили в минский изолятор временного содержания, расположенный в 1-м переулке Окрестина.
Ранее телеканал «Беларусь 1» обнародовал заявление Романа Протасевича, в котором тот рассказал, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Молодец баба - беларусам осталось только взять списки в руки ...
Диву даешься как такие онижедети могли разделаться с януковичем.
Слово «госпожа» совсем неуместно в этой статье.
Этот факт говорит о том что либерасты России работают на пару с либерастами из Белоруссии. Идет целенаправленная деятельность по превращению Белоруссии в копию "Юкрейн" и явно эта связка управляется спецслужбами Запада (Польши или из шпротников). Если Лукашенко в своем сегодняшнем выступление озвучит правду о работе Запада по разрушению РФ и РБ с перечислением конкретных имен и организаций работающих совместно (особенно из России),то это будет реальным ответом на атаку Запада на Минск и лично Лукашенко. Если он не струсит и назовет имена из высших кругов Москвы работающих по уничтожению РБ,то этот шаг вызовет огромный скандал и обрежет связку либерсатов РФ и РБ. Думаю тут будут не только кадры "Эхо Москвы" и некоторые олигархи,но кое-то из правительства РФ и ЦБ РФ.
Балабол!