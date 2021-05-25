Задержанную в аэропорту Минска гражданку России арестовали на два месяца

Россиянку Софью Сапегу, снятую с рейса Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, но был вынужден сесть в Минске, вместе с сооснователем оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем арестовали на два месяца.

«Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — рассказал адвокат Александр Филанович РБК.

По его словам, следствие ведет главное следственное управление белорусского СК, с адвоката взяли подписку о неразглашении. «Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь. В ближайшее время адвокат намерен посетить Софью по месту ее содержания», — сказал Филанович.

Адвокат Анна Ставицкая в беседе с РБК заявила, что ситуация с Сапегой «не имеет никакого отношения к вопросам об экстрадиции и выдаче», поскольку Белоруссия считает, что она совершила преступление на ее территории, а не на территории России. По ее словам, теоретически россиянку могут выслать для отбывания наказания в Россию, но только после приговора.

«Но тут должны играть роль другие обстоятельства. Дело в том, что Сапега была задержана незаконно, она не находилась на территории Белоруссии, когда истребитель развернул самолет в сторону Минска. Фактически ее незаконно доставили в Белоруссию, вместо того чтобы применить экстрадиционные процедуры», — отметила Ставицкая.

При таких обстоятельствах Россия должна принять меры по дипломатической линии и требовать ее освобождения, убеждена адвокат.

Пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair сел в Минске 23 мая из-за сообщения о бомбе на борту. Белорусские силовики сняли с самолета бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли 23-летнюю россиянку Софью Сапегу. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о Сапеге и получить к ней консульский доступ. В российской Генпрокуратуре заявили о готовности защищать Сапегу, если ее права будут нарушены.

В МИД России сообщали, что Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 26.05.2021, 00:00
    Гость: иван з.

    Если адвокат это действительно заявлял, значит Сапеге с ним не повезло. Принцип экстерриториальности на воздушное судно в воздушном пространстве другого государства не распространяется.

  5. 25.05.2021, 22:57
    Гость: Александр

    Никто не будет защищать: ибо она редактор белорусского "Миротворца" - призналась, так что... россиянка-то она по "пачпорту" или нет, но за раскрытие данных правоохранителей... - это знаете ли - ой-ёй-ёй.

Все комментарии (20)
Выбор читателей
Государство хочет, чтобы граждане забыли про будущее и умилялись мифам о прошлом
Обязательная вакцинация? Спасибо, нет
«Иностранный промышленный капитал не будет создавать у нас "мировую мастерскую"»
Герман Греф © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Греф призвал людей готовиться к потере работы из-за роботизации
Избранное
Бабаджанян пожертвовал своим днем рождения ради Ленина и разозлил Хрущева
Сифилис: от любви до ненависти
«Мельница», 1 апреля, «19.30 Moscow»
Ужимки и прыжки: киевский режим не собирается прекращать войну и выполнять Минские соглашения
Война в Карабахе. Фактор Пашиняна. Часть 2
«Бостонское чаепитие», «Прощай, молодость!» и др., 18 марта
«Это – ваш уровень: вы сами их лепите и создаёте с тщанием Пигмалиона, не даёте им рассыпаться и уйти с экранов»
Как производители пищевой продукции скрывают сахар?
«Будет ли кто-то кого-то после этого защищать?»: 8 лет получил уфимец, который забил напавшего на детей педофила
Горшенев «Звездный мусор»
Китай анонсировал климатическую «бомбу»