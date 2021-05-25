Задержанную в аэропорту Минска гражданку России арестовали на два месяца

20:01 25.05.2021

Россиянку Софью Сапегу, снятую с рейса Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, но был вынужден сесть в Минске, вместе с сооснователем оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем арестовали на два месяца.

«Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — рассказал адвокат Александр Филанович РБК.

По его словам, следствие ведет главное следственное управление белорусского СК, с адвоката взяли подписку о неразглашении. «Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь. В ближайшее время адвокат намерен посетить Софью по месту ее содержания», — сказал Филанович.

Адвокат Анна Ставицкая в беседе с РБК заявила, что ситуация с Сапегой «не имеет никакого отношения к вопросам об экстрадиции и выдаче», поскольку Белоруссия считает, что она совершила преступление на ее территории, а не на территории России. По ее словам, теоретически россиянку могут выслать для отбывания наказания в Россию, но только после приговора.

«Но тут должны играть роль другие обстоятельства. Дело в том, что Сапега была задержана незаконно, она не находилась на территории Белоруссии, когда истребитель развернул самолет в сторону Минска. Фактически ее незаконно доставили в Белоруссию, вместо того чтобы применить экстрадиционные процедуры», — отметила Ставицкая.

При таких обстоятельствах Россия должна принять меры по дипломатической линии и требовать ее освобождения, убеждена адвокат.

Пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair сел в Минске 23 мая из-за сообщения о бомбе на борту. Белорусские силовики сняли с самолета бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли 23-летнюю россиянку Софью Сапегу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о Сапеге и получить к ней консульский доступ. В российской Генпрокуратуре заявили о готовности защищать Сапегу, если ее права будут нарушены.

В МИД России сообщали, что Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.