СМИ сообщили о встрече Байдена с Путиным в июне в Швейцарии

Джо Байден и Владимир Путин

15-16 июня в Швейцарии может состояться первая встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

«Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность», - цитирует «Интерфакс» сообщение американского телеканала.

При этом представитель Белого дома отказался уточнять, какой именно город примет саммит двух лидеров, вплоть до того момента, как стороны определят все детали встречи.

Напомним, источники Associated Press ранее также заявляли, что в качестве потенциального места проведения встречи двух президентов - 15 и 16 июня - рассматривается Женева. Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве.

На прошлой неделе российские СМИ также сообщали, что местом возможной встречи Путина и Байдена может стать Швейцария.

Информацию о встрече президентов России и США в Женеве позднее подтвердили и в Кремле. Она состоится 16 июня.

«Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», - сообщается на сайте Кремля.

В 18:45 в новость были внесены изменения - добавлено сообщение Кремля

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.05.2021, 19:38
    Гость: Красный

    Надеюсь, что Байден на этой встрече объявит Путину ультиматум, а в случае его невыполнения пригрозит, что тогда Россия точно доедет до ярмарки санкций, где санкционную удавку на ее капиталистической экономике и финансовой системе затянут окончательно. Мировая империалистическая закулиса, как смерть с косой, должна показать, что она способна любую непокорную капиталистическую страну очень быстро отправить в адские жернова. Чтобы понимали, куда они вляпались, став капиталистической страной.

  3. 25.05.2021, 19:37
    Гость: stalker

    Странно. Только сегодня с иностранных СМИ писали, что Администрация Белого дома не может указать точное время встречи двух лидеров.

  5. 25.05.2021, 19:04
    Гость: История ничему не учит!

    Путин слабак, он Горбачев номер два! Он не имеет храбрости плюнуть америкосам в лицо! А результат будет один, он прогнется потом будет оправдывать свою слабость стремлением сохранить мир на планете. Что и нужно америкосам, они не могли победить СССР в аойне, они его мирно уничтожили. С Россией будет тоже самое!

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