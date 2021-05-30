«Белавиа» не планирует летать в Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не планирует летать в Крым, сообщил генеральный директор перевозчика Игорь Чергинец.

«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Чергинец отметил, что, когда Крым принадлежал Украине, «Белавиа» туда летала с перерывами. По его словам, приостановка рейсов обосновывалась коммерческими вопросами.

В Крыму прокомментировали заявление «Белавиа» о полетах на полуостров. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что у белорусской авиакомпании есть шанс стать первым иностранным оператором в Крыму, пишут «Известия». По его словам, это решение было бы экономически выгодно всем сторонам — и Крыму, и Белоруссии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.05.2021, 01:30
    Гость: ronin646yandex.ru

    Хорошо сказано авиакомпанией, они хотят летать. Какие причины их не допускать?

  3. 30.05.2021, 23:46
    Гость: :))

    Я бы никуда не летал - можно спокойно на автомобиле путешествовать - гораздо меньше проблем, можно взять багаж и что хочешь - полно крсивых мест для остановки, кэмпингов, разных отельчиков. А самый большой плюс - международные авиа-барыги идут лесом.

  5. 30.05.2021, 23:22
    Гость: Белая Русь

    Что там Крым. В Сочи нормально не летают. А билеты в Москву и Питер по каким-то космическим ценам после ковида.

    Сколько рейсов не открывай, но все равно будет летать по 50 человек в самолете на 160 мест, пока будет такой конский ценник.

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