«Белавиа» не планирует летать в Крым
Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не планирует летать в Крым, сообщил генеральный директор перевозчика Игорь Чергинец.
«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Чергинец отметил, что, когда Крым принадлежал Украине, «Белавиа» туда летала с перерывами. По его словам, приостановка рейсов обосновывалась коммерческими вопросами.
В Крыму прокомментировали заявление «Белавиа» о полетах на полуостров. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что у белорусской авиакомпании есть шанс стать первым иностранным оператором в Крыму, пишут «Известия». По его словам, это решение было бы экономически выгодно всем сторонам — и Крыму, и Белоруссии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хорошо сказано авиакомпанией, они хотят летать. Какие причины их не допускать?
Лукашеску зарабатывает деньги !
Я бы никуда не летал - можно спокойно на автомобиле путешествовать - гораздо меньше проблем, можно взять багаж и что хочешь - полно крсивых мест для остановки, кэмпингов, разных отельчиков. А самый большой плюс - международные авиа-барыги идут лесом.
Казахстан, Азербайджан....
Что там Крым. В Сочи нормально не летают. А билеты в Москву и Питер по каким-то космическим ценам после ковида.
Сколько рейсов не открывай, но все равно будет летать по 50 человек в самолете на 160 мест, пока будет такой конский ценник.