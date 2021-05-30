«Белавиа» не планирует летать в Крым

19:18 30.05.2021

Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не планирует летать в Крым, сообщил генеральный директор перевозчика Игорь Чергинец.

«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Чергинец отметил, что, когда Крым принадлежал Украине, «Белавиа» туда летала с перерывами. По его словам, приостановка рейсов обосновывалась коммерческими вопросами.

В Крыму прокомментировали заявление «Белавиа» о полетах на полуостров. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что у белорусской авиакомпании есть шанс стать первым иностранным оператором в Крыму, пишут «Известия». По его словам, это решение было бы экономически выгодно всем сторонам — и Крыму, и Белоруссии.