МИД Белоруссии допустил передачу Сапеги России после суда

Судить россиянку Софью Сапегу будут в Белоруссии

Ситуация с арестованной  в Минске россиянкой Софьей Сапегой может развиваться по-разному. Одним из вариантов может стать ее перенаправление в Москву после окончания суда. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, суд над Сапегой однозначно будет проходить в Белоруссии, так как "вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры". А вот дальнейшее развитие событий может быть различным. 

Как один из вариантов, не исключается то, что президент Белоруссии Александ Лукашенко может принять решение о помиловании Сапеги и о ее передачи для отбывания дальнейшего наказания в Россию. 

Софья Сапега была арестована в Минске 23 мая вместе со своим молодым человеком - бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Оба они были пассажирами рейса самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, но был вынужден совершить посадку в Минске из-за якобы поступивших сообщений о бомбе. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29. 

Самолет Ryanair находился в минском аэропорту более пяти часов, но за это время опасных предметов на борту не нашли. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.05.2021, 14:55
    Гость: gvozd

    дык израиль закрыл полеты.. придется оставить "ценного кадра" в рф.
    на украину к соплеменникам ближее будет.

  2. 31.05.2021, 14:40
    Гость: И.В.С.

    Это поганое мамно надо судить по месту претупления - в Белоруссии.И высшая мера былв бы вполне адекватна.

  3. 31.05.2021, 12:46
    Гость: Непременно

    Вернется в Россию, где уже российская сторона оценит по заслугам ее деятельность.

  5. 31.05.2021, 11:07
    Гость: Проблемы финского премьера

    Финская полиция начинает проверку счетов за завтраки премьера Санны Марин. Скандал начался, когда издание Iltalehti рассказало о том, что семья Санны Марин тратит из госбюджета примерно 300 евро в месяц на завтраки в резиденции премьера Кесяранта. В Канцелярии Госсовета газетам Iltalehti и Ilta-Sanomat сообщили, что деньги на эти нужды выделялись с тех времен, как пост главы правительства занимал Липпонен. Супруга бывшего премьера Пяйви Липпонен раскритиковала канцелярию и потребовала опровержения. «Я сама платила за еду для нашей семьи. Я убиралась, готовила и стирала – всё сама. Мы даже сами платили за аренду нашей квартиры», – написала Липпонен в Facebook. Финская газета Iltalehti сообщает, что на питание членов семьи премьер-министра Санны Марин тратится больше бюджетных денег, чем сообщалось ранее. По информации газеты, сумма льготы составляет не 300, а 850 евро в месяц. В Twitter Марин на вопрос журналиста IL сообщила, что, помимо завтраков, на эти средства приобретались и “холодные блюда”. Вчера Марин сообщила, что оплатит сама расходы, связанные с пособием на завтраки. Еда предоставляется семье премьер-министра в те дни, когда они ночуют в официальной резиденции “Кесяранта”.

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