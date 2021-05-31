МИД Белоруссии допустил передачу Сапеги России после суда

09:40 31.05.2021

Ситуация с арестованной в Минске россиянкой Софьей Сапегой может развиваться по-разному. Одним из вариантов может стать ее перенаправление в Москву после окончания суда. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, суд над Сапегой однозначно будет проходить в Белоруссии, так как "вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры". А вот дальнейшее развитие событий может быть различным.

Как один из вариантов, не исключается то, что президент Белоруссии Александ Лукашенко может принять решение о помиловании Сапеги и о ее передачи для отбывания дальнейшего наказания в Россию.

Софья Сапега была арестована в Минске 23 мая вместе со своим молодым человеком - бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Оба они были пассажирами рейса самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, но был вынужден совершить посадку в Минске из-за якобы поступивших сообщений о бомбе. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

Самолет Ryanair находился в минском аэропорту более пяти часов, но за это время опасных предметов на борту не нашли.