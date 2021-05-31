Байден заявил, что демократия во всем мире находится в опасности

19:02 31.05.2021

По мнению Джо Байдена, демократия в США и во всем мире находится в опасности. Он также считает, что сейчас идет борьба между этой политической системой и авторитаризмом.

Об этом американский лидер заявил во время выступления на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном по случаю Дня поминовения (отмечается в США с 30 мая 1868 года), сообщает ТАСС.

При этом Байден считает, что американские войска «вели битву» за демократию «на полях сражений по всему миру». В качестве примеров он привел в том числе войны в Ираке, Корее, Вьетнаме и Афганистане.