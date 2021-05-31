Байден заявил, что демократия во всем мире находится в опасности

По мнению Джо Байдена, демократия в США и во всем мире находится в опасности. Он также считает, что сейчас идет борьба между этой политической системой и авторитаризмом.

Об этом американский лидер заявил во время выступления на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном по случаю Дня поминовения (отмечается в США с 30 мая 1868 года), сообщает ТАСС.

При этом Байден считает, что американские войска «вели битву» за демократию «на полях сражений по всему миру». В качестве примеров он привел в том числе войны в Ираке, Корее, Вьетнаме и Афганистане.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.05.2021, 23:44
    Гость: Эка хватанул !

    Весь мир поручил ему контролировать мировую демократию. Это сродни эсэровской идее " Мировой революции ". Ладно бы как Никита провозгласил " Мир во всем мире ", а он " Мировая демократия ". Главное кто ему поручал то ???

  3. 31.05.2021, 23:23
    Гость: Стыдно Президенту США нести околесицу.

    Демократии сейчас нет нигде в Мире, и уже давно нет. Я имею ввиду демократию как политичесмкую систему, при которой реальная власть принадлежит народу. Ведь греческое "демос" означает народ, а "кратос" - власть.
    В условиях завоевания Британских островов германцами (ангами, саксами, ютами) из-за распыленности населения оно не могло реально осуществлять свою власть. Тогда и был выработан механизм представительной демократии, когда население выбирает людей, принимающих решения и реализующих их. Но это уже никакая не демократия, а ее суррогат. Как сахарин - не сахар, проститутка - не женщина, самогон - не водка.
    В современном мире под демократией понимается хождение населения на избирательные участки. При этом это население не имеет никакой информации о людях, за которых оно голосует, о том, что они собираются делать, будучи избранными. А поскольку сейчас всё продаётся и покупается, то будущих депутатов денежные мешки скупают еще "на корню", на стадии подготовки к выборам. Кстати, отозвать избранного депутата ни в одной стране нет никакой возможности, поэтому во время выборов кандидаты сулят избирателям золотые горы, а, избравшись, тут же забывают о своих обещаниях.
    В какой опасности может находиться то, чего нет на свете, а, Байден? Надо сперва думать, а потом - открывать рот.

  5. 31.05.2021, 23:23
    Гость: Насколько

    я понимаю, демократия - это народовластие.
    А где этот Бидон его увидел?
    В Штатах? Или у нас?

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