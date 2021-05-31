Датские спецслужбы помогали США следить за лидерами Евросоюза

08:50 31.05.2021

США использовали датские информационные кабели для шпионажа за высокопоставленными должностными лицами Швеции, Норвегии, Франции и Германии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейские СМИ.

Данная информация стала известна благодаря расследованию датской службы военной разведки, которое охватывало период с 2012 по 2014 годы.

Слежку осуществляло агентство национальной безонасности США (АНБ), а ее объектами были, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас — президент ФРГ) и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.

По данным СМИ, датские спецслужбы предоставляли американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда и осуществлялась прослушка. Оттуда также можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Слежка велась в том числе за датским МИД и Минфином, а также за одной компанией из сферы ВПК.

Отмечается, что в канцелярии Меркель и в АНБ отказались комментировать данную информацию, тогда как Швеция и Норвегия потребовали полной информации о произошедшим, отметив, что относятся к "этим обвинениям серьезно".

В свою очередь Пеер Штайнбрюк охарактеризовал публикации СМИ как "политический скандал".

"Это абсурдно, что дружественные разведывательные службы действительно перехватывают и шпионят за высокопоставленными представителями других стран", - заявил он.

Напомним, что 15 июня в Брюсселе должен пройти саммит ЕС-США, где, возможно, последним придется ответить на озвученные обвинения.