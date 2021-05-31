В Китае семьям разрешили иметь трех детей

13:12 31.05.2021

Власти Китая дали разрешения семьям иметь трех детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, соответствующее решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК в понедельник, 31 мая. Оно связано с текущей демографической ситуацией в стране и в частности с наблюдаемым быстрым старением населения страны.

По данным министерства общественной безопасности КНР, в 2020 году рождаемость упала на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

С 1979 года в Китае официально можно было иметь одной семье одного ребенка. Одним из негативных последствий данной политики стало сокращение трудоспособного населения. В связи с чем в 2015 году семьям было разрешено иметь двух детей.

После этого власти Китая зафиксировали рекордный рост рождаемости в КНР.