В Китае семьям разрешили иметь трех детей

Власти Китая дали разрешения семьям иметь трех детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, соответствующее решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК в понедельник, 31 мая. Оно связано с текущей демографической ситуацией в стране и в частности с наблюдаемым быстрым старением населения страны. 

По данным министерства общественной безопасности КНР, в 2020 году рождаемость упала на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. 

С 1979 года в Китае официально можно было иметь одной семье одного ребенка. Одним из негативных последствий данной политики стало сокращение трудоспособного населения. В связи с чем в 2015 году семьям было разрешено иметь двух детей.

После этого власти Китая зафиксировали рекордный рост рождаемости в КНР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.05.2021, 15:34
    Гость: такс

    За десять лет увеличилось количество на 70 миллионов Думаю многие слышали про Сибирь

  2. 31.05.2021, 15:16
    Гость: не иначе

    как увидели близкую перспективу для заселения ими обширных северных территорий.

  3. 31.05.2021, 15:06
    Гость: С Китая брать пример Московии бы надо:

    Народа численность в нём выше на порядок,
    Не сокращается, к тому же, а растёт!..
    В РФ-то почему вприпрыжку "быдло" мрёт?

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