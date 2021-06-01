Боевой дрон впервые атаковал людей без приказа

10:05 1.06.2021

Боевой дрон впервые впервые атаковал людей, находясь в автономном режиме, сообщает The Independent со ссылкой на доклад Совета Безопасности ООН.

Речь идет о квадрокоптере Kargu-2, который был создан турецкой военно-технической компанией STM. Отмечается, что дрон совершил нападение на солдат в Ливии, не получив на это указаний со стороны оператора.

Других подробностей произошедшего не сообщается. Также неизвестно, есть ли погибшие в результате атаки.

Квадракоптер Kargu-2 классифицирует объекты на основе машинного обучения для выбора и поражения целей. Решение об атаке целей не требует взаимодействия между оператором и машиной.

Другой отличительной способностью этого беспилотника является возможность группироваться с другими дронами в "рой" и действовать сообща.