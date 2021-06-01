Боевой дрон впервые атаковал людей без приказа

Боевой дрон впервые впервые атаковал людей, находясь в автономном режиме, сообщает The Independent со ссылкой на доклад Совета Безопасности ООН.

Речь идет о квадрокоптере Kargu-2, который был создан турецкой военно-технической компанией STM. Отмечается, что дрон совершил нападение на солдат в Ливии, не получив на это указаний со стороны оператора. 

Других подробностей произошедшего не сообщается. Также неизвестно, есть ли погибшие в результате атаки. 

Квадракоптер Kargu-2 классифицирует объекты на основе машинного обучения для выбора и поражения целей. Решение об атаке целей не требует взаимодействия между оператором и машиной.

Другой отличительной способностью этого беспилотника является возможность группироваться с другими дронами в "рой" и действовать сообща.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.06.2021, 18:34
    Гость: предсказатель Грыша

    На, сказка стала былью ...... Не видно копыт и рогов ??? Скоро увидим ,правда удивляться будет уже почти некому.

  3. 01.06.2021, 16:36
    Гость: Надо учитывать ошибки прошлого.

    Помнишь мезозойскую культуру, у костра сидели мы с тобой, ты на мне разодранную шкуру, зашивала каменной иглой......

  4. 01.06.2021, 15:49
    Гость: Это уже описывали

    Он ни о чем не думал, просто ждал одного человека. Этого человека надо убить. За что, почему — кто его знает. Не всё ли равно? Роджер Греко не из любопытных, отчасти за это его и ценят. И еще за то, что он мастер своего дела. Надо аккуратно всадить пулю в башку незнакомому человеку. Ничего особенного — и не волнует и не противно. Дело есть дело, не хуже всякого другого. Убиваешь человека. Ну и что? "Страж птица. Роберт Шекли."

  5. 01.06.2021, 15:47
    Гость: Это вы

    Про два самолёта без крыльев в ангаре когда-то знаменитой фирмы, откуда клоун докладывал об успехах. Так это Окраиной страна называется. Перепутал, дружок.

Все комментарии (18)
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