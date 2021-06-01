Боевой дрон впервые атаковал людей без приказа
Боевой дрон впервые впервые атаковал людей, находясь в автономном режиме, сообщает The Independent со ссылкой на доклад Совета Безопасности ООН.
Речь идет о квадрокоптере Kargu-2, который был создан турецкой военно-технической компанией STM. Отмечается, что дрон совершил нападение на солдат в Ливии, не получив на это указаний со стороны оператора.
Других подробностей произошедшего не сообщается. Также неизвестно, есть ли погибшие в результате атаки.
Квадракоптер Kargu-2 классифицирует объекты на основе машинного обучения для выбора и поражения целей. Решение об атаке целей не требует взаимодействия между оператором и машиной.
Другой отличительной способностью этого беспилотника является возможность группироваться с другими дронами в "рой" и действовать сообща.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так дрон убил кого надо, или первого попавшегося?
На, сказка стала былью ...... Не видно копыт и рогов ??? Скоро увидим ,правда удивляться будет уже почти некому.
Помнишь мезозойскую культуру, у костра сидели мы с тобой, ты на мне разодранную шкуру, зашивала каменной иглой......
Он ни о чем не думал, просто ждал одного человека. Этого человека надо убить. За что, почему — кто его знает. Не всё ли равно? Роджер Греко не из любопытных, отчасти за это его и ценят. И еще за то, что он мастер своего дела. Надо аккуратно всадить пулю в башку незнакомому человеку. Ничего особенного — и не волнует и не противно. Дело есть дело, не хуже всякого другого. Убиваешь человека. Ну и что? "Страж птица. Роберт Шекли."
Про два самолёта без крыльев в ангаре когда-то знаменитой фирмы, откуда клоун докладывал об успехах. Так это Окраиной страна называется. Перепутал, дружок.