ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний в своем воздушном пространстве

19:54 4.06.2021

Евросоюз запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в своем воздушном пространстве и посадку их самолетов в европейских аэропортах. Данное решение вступает в силу с 5 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

В пятницу Совет ЕС запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске. Как подчеркнули в Совете ЕС, страны Евросоюза "должны будут отказывать в разрешении на посадку, взлет, а также пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе коммерческих".

Главы государств и правительств ЕС на саммите 24-25 мая приняли политическое решение в экстренном порядке ввести против Белоруссии новые санкции, включая экономические и секторальные, из-за экстренной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания находившегося на его борту блогера Романа Протасевича - одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA.