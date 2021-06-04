ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний в своем воздушном пространстве
Евросоюз запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в своем воздушном пространстве и посадку их самолетов в европейских аэропортах. Данное решение вступает в силу с 5 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Официальный журнал ЕС.
В пятницу Совет ЕС запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске. Как подчеркнули в Совете ЕС, страны Евросоюза "должны будут отказывать в разрешении на посадку, взлет, а также пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе коммерческих".
Главы государств и правительств ЕС на саммите 24-25 мая приняли политическое решение в экстренном порядке ввести против Белоруссии новые санкции, включая экономические и секторальные, из-за экстренной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания находившегося на его борту блогера Романа Протасевича - одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA.
Комментарии читателей Оставить комментарий
М-да. Тяжёлый случай. Какая это авиакомпания, кроме российской, летит из Европы в Азию с посадкой в Москве? Причём здесь русофобия? Причём здесь география? Думать мозгами нужно.
Из ЕС в Азию, только Аэрофлот с пересадкои летает. У остальных прямые реисы. Тем более, раз пошли на конфронтацию, наверно они по умнее, чем ты, я, и тот, кто про сотни миллионов убытков настрочил.
Вы забываете, что у европейцев и европейских авиакомпаний денег, как у дурака махорки. Это их деньги являются теми резервными фантиками, которые коллекционируют в своих центробанках все остальные страны мира. Поэтому для ЕС эти траты на топливо для самолетов, эти повышения цен на перелеты - это смехотворные вещи, которые для них погоды не сделают. Их никто из европейцев и европейских авиакомпаний даже не заметит. Они 73 года Советской власти летали без Белорусской территории и дальше летать будут. За ЕС и США в этих вопросах можете не переживать.
А они задним местом думают. Патриотом быть полезно, а вот идиотом - вредно.
А через Москву вообще на весь мир пересадки делают. И в Азию в том числе. У русофобов врождённые проблемы с географией, или это привитое?