Зеленский заявил о необходимости немедленного вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о вступлении страны в НАТО надо решать "немедленно".

По его словам, на кону стоит независимость Украины. "Если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла ждать какое-то отдаленное будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, именно сейчас нам нужна помощь", - приводит слова Зеленского РИА Новости

Глава Украины признался, что граждане страны все меньше и меньше верят в то, что присоединятся к НАТО, и это "большая проблема".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.06.2021, 15:19
    Гость: Чего добился обезумевший царёк

    Тем, что подарок у соседки уволок?
    Предвидеть мог бы ум последнего кретина,
    Что, прикарманив Крым, лишится Украины!

Все комментарии (29)
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