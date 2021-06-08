Президент Франции Макрон получил пощечину во время общения с гражданами

Мужчина ударил президента Франции Эммануэля Макрона по лицу во время посещения главой государства департамента Дром. 

Как видно на кадрах, показанных телеканалом BFM TV, Макрон подходит к группе людей с целью пообщаться с ними, он протягивает свою руку мужчине для рукопожатия,  но тот одной рукой поздоровался с президентом, а второй ударил его по лицу.

Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего. После данного инцидента задержаны два человека.

Премьер-министр Жан Кастекс назвал пощечину главе государства нападением на демократию. "Подобные действия в отношении главы государства направлены против самой демократии. Демократия - это диалог, это столкновение мнений, но это никак не вербальные оскорбления и не физическое нападение", - приводит его слова ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.06.2021, 20:34
    Гость: gvozd

    а по моему... они только удар по ... понимают.
    как говорил мой тренер по рукопашке, один удар Лучше тысячи слов.
    по всему миру одно и то же - Левые закусили удила и уже открыто плюют на ширму "демократического представительства", Бульдозером навязывают самый натуральный Фашизм.
    они Отлично Знают что они делают.
    они занют что им все сойдет с рук и прут буром.
    это можно остановить Только Ударом в солнечное сплетение.

  5. 08.06.2021, 19:05
    Гость: Красный

    Макрону прилетела "благодарность" от "желтых жилетов". Пересмотрел это видео на минимальной скорости (0,25), чтобы максимально насладиться процессом.

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