Президент Франции Макрон получил пощечину во время общения с гражданами

17:22 8.06.2021

Мужчина ударил президента Франции Эммануэля Макрона по лицу во время посещения главой государства департамента Дром.

Как видно на кадрах, показанных телеканалом BFM TV, Макрон подходит к группе людей с целью пообщаться с ними, он протягивает свою руку мужчине для рукопожатия, но тот одной рукой поздоровался с президентом, а второй ударил его по лицу.

Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего. После данного инцидента задержаны два человека.

Премьер-министр Жан Кастекс назвал пощечину главе государства нападением на демократию. "Подобные действия в отношении главы государства направлены против самой демократии. Демократия - это диалог, это столкновение мнений, но это никак не вербальные оскорбления и не физическое нападение", - приводит его слова ТАСС.