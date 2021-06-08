Президент Франции Макрон получил пощечину во время общения с гражданами
Мужчина ударил президента Франции Эммануэля Макрона по лицу во время посещения главой государства департамента Дром.
Как видно на кадрах, показанных телеканалом BFM TV, Макрон подходит к группе людей с целью пообщаться с ними, он протягивает свою руку мужчине для рукопожатия, но тот одной рукой поздоровался с президентом, а второй ударил его по лицу.
Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего. После данного инцидента задержаны два человека.
Премьер-министр Жан Кастекс назвал пощечину главе государства нападением на демократию. "Подобные действия в отношении главы государства направлены против самой демократии. Демократия - это диалог, это столкновение мнений, но это никак не вербальные оскорбления и не физическое нападение", - приводит его слова ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот те раз! как во Франции!
а по моему... они только удар по ... понимают.
как говорил мой тренер по рукопашке, один удар Лучше тысячи слов.
по всему миру одно и то же - Левые закусили удила и уже открыто плюют на ширму "демократического представительства", Бульдозером навязывают самый натуральный Фашизм.
они Отлично Знают что они делают.
они занют что им все сойдет с рук и прут буром.
это можно остановить Только Ударом в солнечное сплетение.
А вот сколько их в два десантных корабля поместится, стольким и можно помочь.
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Пьер де Бошир?..
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Макрону прилетела "благодарность" от "желтых жилетов". Пересмотрел это видео на минимальной скорости (0,25), чтобы максимально насладиться процессом.