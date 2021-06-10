Парламент Албании объявил импичмент президенту страны
Парламент Албании объявил импичмент президенту страны Илиру Мете, сообщает "Интерфакс".
Ранее парламентское расследование выявило нарушения Конституции Мете в виде "предвзятого подхода" к правящей Социалистической партии во время парламентской избирательной кампании в апреле 2021 года. Члены партии обвинили его в провоцировании нестабильности и насилия в стране, а также в сближении с оппозицией.
По данным агентства, за импичмент проголосовали 104 парламентария, против - 7, трое воздержались. Теперь в течение трех месяцев решение о его отстранении от должности должен одобрить Конституционный суд Албании.
Сам Мета заявил, что и само расследование, и процесс импичмента являются незаконными.
Президент в Албании выполняет, главным образом, церемониальные функции, но вместе с тем он обладает рядом полномочий в судебной власти и военной сфере.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это там где олбанском йезыге говорят.
Где это?
Парламент Албании ??Ух ты !
Что,уже и с деревьев послазили ?:)))
Да они просто экстремисты. А если бы президент посидел подольше на своей должности, то обязательно стал бы и гениальным и незаменимым. И какой-нибудь албанский володин говорил бы: есть Илиру Мете, есть Албания. Если не Илиру, то кто? А албанский парламент был бы объявлен экстремистской организацией.