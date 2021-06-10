08:15 10.06.2021

Парламент Албании объявил импичмент президенту страны Илиру Мете, сообщает "Интерфакс".

Ранее парламентское расследование выявило нарушения Конституции Мете в виде "предвзятого подхода" к правящей Социалистической партии во время парламентской избирательной кампании в апреле 2021 года. Члены партии обвинили его в провоцировании нестабильности и насилия в стране, а также в сближении с оппозицией.

По данным агентства, за импичмент проголосовали 104 парламентария, против - 7, трое воздержались. Теперь в течение трех месяцев решение о его отстранении от должности должен одобрить Конституционный суд Албании.

Сам Мета заявил, что и само расследование, и процесс импичмента являются незаконными.

Президент в Албании выполняет, главным образом, церемониальные функции, но вместе с тем он обладает рядом полномочий в судебной власти и военной сфере.