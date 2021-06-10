Европарламент призвал отказаться от патентов на вакцины против COVID-19

Депутаты Европарламента высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую резолюцию.

Отмечается, что данную резолюцию поддержали 355 депутатов, против проголосовали 263, 71 парламентарий воздержался.

По мнению депутатов, временная отмена патентов на вакцины позволит улучшить доступ к препаратам по доступным ценам, что поможет ускорить вакцинацию во всем мире.

"Для наращивания мирового производства вакцин на долгосрочной основе необходимо обеспечить передачу ноу-хау и технологий", - подчеркнули в Европарламенте.

Депутаты также призвали США и Великобританию снять запрет на экспорт вакцин и сырья для их производства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.06.2021, 16:18
    Гость: хазарин

    создание хороших лекарств стоит огромных денег.Не скажу ,что крупные фармфирмы бедные , но есть тысячи мелких ,которые продвигают свои лекарства.Если их работа не будет как-то окупаться, ТО НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА МЫ УЖЕ НЕ ПОЛУЧИМ.

  3. 10.06.2021, 14:22
    Гость: Читаешь - Европарламет

    Вроде название солидное. А по делу - сборище Гончаренков в синих резиновых перчатках. И это стало хочет учить жизни.

  5. 10.06.2021, 13:15
    Гость: ABCD

    Они всё правильно делают. Ликвидация патентов на вакцины охладит пыл фармокорпораций по лоббированию своей продукции,не позволит задирать цены на неё, обяжет производителя раскрывать состав этих "вакцин", так же лишит стимула пр-ва стран по подогреву ковидной истерии.
    Почему США и против этого категорически.

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