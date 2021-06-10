Европарламент призвал отказаться от патентов на вакцины против COVID-19

12:04 10.06.2021

Депутаты Европарламента высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую резолюцию.

Отмечается, что данную резолюцию поддержали 355 депутатов, против проголосовали 263, 71 парламентарий воздержался.

По мнению депутатов, временная отмена патентов на вакцины позволит улучшить доступ к препаратам по доступным ценам, что поможет ускорить вакцинацию во всем мире.

"Для наращивания мирового производства вакцин на долгосрочной основе необходимо обеспечить передачу ноу-хау и технологий", - подчеркнули в Европарламенте.

Депутаты также призвали США и Великобританию снять запрет на экспорт вакцин и сырья для их производства.