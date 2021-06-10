Суд по Боингу МН17: Лайнер сбил украинский «Су»

22:36 10.06.2021

На слушаниях по делу о крушении малазийского Боинга представили якобы перехваченные переговоры якобы лидеров ополчения, из которых выходит, что «Боинг» был сбит… украинским «Су»

На третий день слушаний по делу о крушении малазийского Боинга суд запутался. Еще накануне все было ясно, как день: судья утверждал, что, согласно найденным осколкам, лайнер мог быть сбит ракетой комплекса «Бук», которая стоит на вооружении только у России. Об этом не говорилось вслух, но такого типа боеприпасов у Украины действительно нет. Правда, и осколков из 1700 было предъявлено только два. Словно кто-то специально подложил все, что имелось.

В четверг же на процессе представили якобы перехваченные переговоры якобы лидеров ополчения. И из них выходит, что Боинг был сбит… украинским «Су».

Впрочем, никаких сенсаций. Эту пленку, слитую журналистам, в апреле уже крутил нидерландский канал Nieuwsuur. На ней – якобы министр обороны ДНР Игорь Стрелков, глава республиканской Службы военной разведки Сергей Дубинский и отставной офицер-десантник Олег Пулатов обсуждают доставку системы ПВО «Бук-М» в зону конфликта и ее постановку на боевое дежурство.

Обсуждают открытым текстом, даже не пытаясь зашифровать тип вооружения, что само по себе странно для людей с боевым опытом.

Сначала абоненты радуются, что сбили «Сушку» - украинский боевой самолет. Затем приходит информация о катастрофе «Боинга». После некоторой суматохи якобы Дубинский созванивается с опять же якобы Пулатовым.

- Это «Сушка» … (сбила – неценз.) «Боинг»?

- Да, да, да.

- Вы это видели, визуально наблюдали?

- Наблюдали с земли. Я-то сам в Мариновке.

Дубинский в свою очередь докладывает Стрелкову (если мы верим, что прослушка не липовая):

- «Сушка вальнула «Боинг», а «Сушку» наши уже «Буком» … (сбили – неценз.).

- Ага. Я что-то в это не сильно верю… - отвечает Стрелков.

- Да все равно на нас свалят, что мы завалили, - сетует Дубинский.

- Да понятно.

После той «утечки» суд уже не мог не обнародовать эти переговоры, и теперь он поставил себя в странное положение. С одной стороны, они готовы принять на веру разговоры ополченцев о доставке «Бука», с другой – придется ведь тогда принять и то, что они говорят о «сушке»… А то получается: тут верю, а тут – не верю.

Кстати, в декабре 2014 сотрудник военного аэродрома в Днепропетровске сообщил «Комсомолке», что один из штурмовиков, вылетавших 17 июля 2014 года на боевую задачу, имел на вооружении ракеты «воздух-воздух». А вернулся он без них.

«Не тот самолет», - растерянно произнес летчик, капитан Волошин, после приземления. Из армии он уволился в 2017-м, раскритиковав нищенскую жизнь украинского военного летчика. И тут же стал директором Николаевского международного аэропорта. А в марте 2018-го внезапно покончил с собой. Официально власти списали суицид на депрессию.

Впрочем, я остаюсь сторонником версии об украинском «Буке», которую убедительно доказало российское Минобороны.

Оно рассекретило все данные по ракете, обломки которой продемонстрировало следствие в Нидерландах. По засвеченным номерам удалось установить весь ее путь с конвейера и до части ПВО в Львовской области, дивизион «Бука» которой как раз в те дни выполнял задачи в Донбассе – он засветился на украинском ТВ.

Автор: Александр КОЦ