МИД Швейцарии назвал место проведения встречи Путина и Байдена

10:11 10.06.2021

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден встретятся в Женеве на вилле Ла Грандж. Об этом заявляет сегодня пресс-служба МИД Швейцарии.

«Культовая вилла Ла Грандж станет местом встречи президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — говорится в релизе пресс-службы МИД страны, размещенном в Twitter.

Вилла Ла Грандж построена в XVIII веке. Здание вместе с парком было передано в дар жителям Женевы швейцарским политиком и меценатом Вильямом Фавром в начале ХХ века. В обычное время Ла Грандж является общественным пространством.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже подтвердил информацию о выбранном месте встречи.

Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом США пройдет в позитивном ключе, но не ожидает прорывов в отношениях. Белый дом США говорил, что Джо Байден будет вести диалог «прямолинейно», но хотел бы выстроить более стабильные отношения с Россией.