МИД Швейцарии назвал место проведения встречи Путина и Байдена

Фото с сайта facebook.com

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден встретятся в Женеве на вилле Ла Грандж. Об этом заявляет сегодня пресс-служба МИД Швейцарии.

«Культовая вилла Ла Грандж станет местом встречи президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — говорится в релизе пресс-службы МИД страны, размещенном в Twitter.

Вилла Ла Грандж построена в XVIII веке. Здание вместе с парком было передано в дар жителям Женевы швейцарским политиком и меценатом Вильямом Фавром в начале ХХ века. В обычное время Ла Грандж является общественным пространством.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже подтвердил информацию о выбранном месте встречи.

Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом США пройдет в позитивном ключе, но не ожидает прорывов в отношениях. Белый дом США говорил, что Джо Байден будет вести диалог «прямолинейно», но хотел бы выстроить более стабильные отношения с Россией.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.06.2021, 16:13
    Гость: Реалле

    Ой, а наш-то не по бумажке что ли читает, сдвинув бровки?! Лично мне жаль мою страну, а Америку мне не жаль, там люди живут прекрасно. Нам и не снилось.

  5. 10.06.2021, 14:18
    Гость: Короче

    Если старичок начнет качать права, сразу с разворота ему уру мавашу в лоб. И в штатах пройдут новые выборы. Привычный трампозо будет снова.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
Бастрыкин потребовал отпустить убившего нарушителя полицейского
Почему русские не бегут из Эстонии
Почему русские не бегут из Эстонии
Азербайджанские депутаты написали Путину из-за убитого инспектором земляка
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов
Избранное
Вячеслав Рудников: «Предлагаю медикам исследовать профессиональную болезнь российских судей - внезапные приступы слепоглухоты. Тревожные признаки наблюдаю у московского арбитражного судьи Евгения Пахомова: не видеть факты, не слышать аргументы»
Обманувший ИКЕА Пономарев получил добавку к сроку
Кинопремьера «Родные»: Где-то здесь начинается Родина
«Центр духовного разложения»: вирус ельцинизма неуклонно заражает Москву
Плюс дебилизация всей страны...
Фахверк Домогацкого: сколько стоит дом мечты?
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий. Часть пятая
Как научить ребенка здоровой конкуренции?
«Кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты? Нет – "крысы"».
Как Нетаниягу потерял американских евреев
Зачем казаков сталкивают лбами с Олегом Табаковым