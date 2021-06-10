МИД Швейцарии назвал место проведения встречи Путина и Байдена
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден встретятся в Женеве на вилле Ла Грандж. Об этом заявляет сегодня пресс-служба МИД Швейцарии.
«Культовая вилла Ла Грандж станет местом встречи президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — говорится в релизе пресс-службы МИД страны, размещенном в Twitter.
Вилла Ла Грандж построена в XVIII веке. Здание вместе с парком было передано в дар жителям Женевы швейцарским политиком и меценатом Вильямом Фавром в начале ХХ века. В обычное время Ла Грандж является общественным пространством.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже подтвердил информацию о выбранном месте встречи.
Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом США пройдет в позитивном ключе, но не ожидает прорывов в отношениях. Белый дом США говорил, что Джо Байден будет вести диалог «прямолинейно», но хотел бы выстроить более стабильные отношения с Россией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это слабость и позор, Володя не должен ехать к Джо!
Ой, а наш-то не по бумажке что ли читает, сдвинув бровки?! Лично мне жаль мою страну, а Америку мне не жаль, там люди живут прекрасно. Нам и не снилось.
Германия, Япония - слабже и беспомощней некуда.
Сэм вррежет удмурту.
Если старичок начнет качать права, сразу с разворота ему уру мавашу в лоб. И в штатах пройдут новые выборы. Привычный трампозо будет снова.