Путин ответил на вопрос, считает ли он себя убийцей

В преддверии саммита России и США президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован сегодня. 

Корреспондент Кейр Симмонс спросил российского президента, считает ли он себя убийцей, напомнив ему, что так российского лидера называли ныне покойный американский сенатор Джон Маккейн в ходе выступления в Конгрессе и президент США Джо Байден, который утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей.

Сам президент России на аналогичный вопрос прямого ответа не дал.

В ответ на него Владимир Путин рассмеялся и заявил, что «привык к атакам со всех сторон». Он объяснил это тем, что Россия часто «спорит» со своими международными партнерами и «не клянется» никому из стран «в вечной любви и дружбе». «Послушайте меня, я за время своей работы привык к атакам со всех сторон. По очень многим поводам и разного качества и остроты. Меня ничего это не удивляет»,— приводит слова президента России «Коммерсант».

Кейр Симмонс заметил, что Владимир Путин не дал прямого ответа на вопрос. Владимир Путин заявил, что «слышал десятки» подобных обвинений (в причастности к убийствам). «Особенно в период наших тяжелых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа»,— отметил Путин.

Журналист затем перечислил имена российских активистов и политиков, убитых в последние годы: «Давайте я назову вам несколько имен. Анна Политковская — застрелена. Александр Литвиненко — отравлен полонием. Сергей Магнитский — предположительно, избит и умер в тюрьме. Борис Немцов — застрелен недалеко от Кремля. Михаил Лесин — умер в Вашингтоне от удара тупым предметом. И все это совпадения, господин президент?».

Владимир Путин снова засмеялся и назвал слова журналиста «словесным несварением». «Послушайте, мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое несварение желудка, только словесное. Вы перечислили много людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время и по разным причинам, от рук разных людей»,— сказал он.

Полностью интервью покажут 14 июня. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.06.2021, 16:50
    Гость: Петр

    Какая разница, что думает Путин? Не ему решать. Он превратил Россию в колонию Запада. Теперь не он хозяин своей судьбы.

  3. 12.06.2021, 16:46
    Гость: С дефектом был вопрос, - над ним-то и хихикал,

    Так и не дав ответ по сути, "солнцеликий":
    Собственноручно не прикончив никого,
    Заказчиком убийств он только был всего!

  4. 12.06.2021, 16:43
    Гость: Евгений В

    Он убийца и предатель большой страны, в чем нет у меня лично, ни малейшего сомнения. Наряду с Хрущевым, самый отвратительный правитель России от самых темных сил. Урон России, им нанесенный, трудно исправим.

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