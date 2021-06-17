Сенат США хочет ограничить военные полномочия президента

08:27 17.06.2021

Сенат США планирует ограничить военные полномочия президента, пишет "Интерфакс".

Первым шагом к этому станет рассмотрение законопроекта об отмене разрешения на применения военной силы в Ираке, которое было принято в 2002 году.

Отмечается, что данное разрешение уже не актуально, так как война в Ираке закончилась в 2011 году, и отмена документа не позволит президенту "оправдать военный авантюризм".

В качестве примера подобного самоуправства со стороны главы государства приведено распоряжение о ракетном обстреле иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Тогдашний президент США Дональд Трамп санкционировал атаку опираясь на разрешение 2002 года.

Администрация президента Джо Байдена поддержала инициативу по отмене означенного документа, отметив, что она уже не влияет на текущие военные операции США.

Палата представителей США может принять документ 17 июня. В последние годы в Конгрессе много раз обсуждали, не обладает ли президент США слишком большими полномочиями для начала военных действий. По мнению большого числа американских парламентариев, разрешение на применение военной силы в Ираке была ошибкой.