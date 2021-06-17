Сенат США хочет ограничить военные полномочия президента

Сенат США планирует ограничить военные полномочия президента, пишет "Интерфакс".

Первым шагом к этому станет рассмотрение законопроекта об отмене разрешения на применения военной силы в Ираке, которое было принято в 2002 году. 

Отмечается, что данное разрешение уже не актуально, так как война в Ираке закончилась в 2011 году, и отмена документа не позволит президенту "оправдать военный авантюризм". 

В качестве примера подобного самоуправства со стороны главы государства приведено распоряжение о ракетном обстреле иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Тогдашний президент США Дональд Трамп санкционировал атаку опираясь на разрешение 2002 года.

Администрация президента Джо Байдена поддержала инициативу по отмене означенного документа, отметив, что она уже не влияет на текущие военные операции США.

Палата представителей США может принять документ 17 июня. В последние годы в Конгрессе много раз обсуждали, не обладает ли президент США слишком большими полномочиями для начала военных действий. По мнению большого числа американских парламентариев, разрешение на применение военной силы в Ираке была ошибкой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2021, 13:23
    Гость: Федор

    А для России ,это чемодан с ручкой ? Украина позволяет западу держать Россию в постоянном напряжении.

  2. 17.06.2021, 13:12
    Гость: личный опыт

    Алиеву через Новосиб сигнал послали. Не поймет, получит следующий. И так по нарастающей.

  3. 17.06.2021, 12:21
    Гость: 303

    потерпят и не такое. Вон стерпели когда наш вертолёт сбили в небе Армении. И что? Вы поди вакцинировались, если не помните

  4. 17.06.2021, 11:25
    Гость: личный опыт

    так уже и смысла нет в горячей войне, Россия и Китай четко сказали пиндосам, что больше событий по типу Югославии, Ирака, Ливии не потерпят.
    Для пиндосов окно возможностей захлопнулось. Осталась еще украина. Так это для пиндосов как чемодан без ручки.

  5. 17.06.2021, 10:23
    Гость: Alex203

    "разрешение на применение военной силы в Ираке была ошибкой"
    *
    И теперь они покаятся и выплатят всему Ираку компенсацию.

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